Véritable héros du PSG, Amara Diané écrivait il y a 12 ans l’une des plus belles pages de l’histoire du PSG. Sur la corde raide au terme de l’exercice 2007-2008, Paris devait impérativement s’imposer à Sochaux pour éviter la relégation. Tenus en échec à 7 minutes du coup de sifflet final, les hommes de Paul Le Guen s’en sont remis à la fougue de leur numéro 11 qui en bout de course, glissait un ballon synonyme de maintien au fond des filets. L’international Ivoirien auteur d’un doublé décisif pour l’avenir du club francilien est ainsi revenu lors d’un entretien avec Farid Rouas sur ce match mémorable. L’occasion pour l’ancien attaquant Parisien de rappeler sa gratitude à l’égard des supporters Rouge et Bleu.

« Vous savez, quand des gens vous ont dans leur coeur, ça fait plaisir. On me parle beaucoup du but mais ce qui me marque le plus c’est de voir comment les supporters m’ont aimé et adopté jusqu’à présent. Ça me va droit au coeur et sincèrement je leur dis merci parce que malgré la situation compliquée, ils se sont déplacés et sont venus nous voir. (…) Les supporters me remercient pour ce que j’ai fait mais c’est à moi de leur dire merci parce qu’ils ont toujours été là et c’est vraiment quelque chose de génial.«