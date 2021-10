Prêté une nouvelle saison du côté de Lens, Arnaud Kalimuendo défiait ce vendredi soir l’équipe de Reims (2-0) pour le compte de la 9e journée de championnat. L’occasion pour le natif de Suresnes d’inscrire son premier doublé en Ligue 1 et d’offrir la 2e place aux Sang et Or, juste derrière… le PSG.

Considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation Parisien, nul doute que la direction du PSG continue de suivre son titi. Et pour cause, Kalimuendo semble bel et bien monter en puissance, en témoigne sa performance du soir. Lucide face à Raijković, son pénalty transformé à la 45′ est un avant gout de son enchainement réalisé au retour des vestiaires. Pour son 2e but, le jeune Français prend parfaitement la profondeur et prolonge son contrôle entre 2 défenseurs Rémois avant de croiser sa frappe, pied gauche, pour doubler la mise.