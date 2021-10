Titulaire lors des 2 plus gros chocs de la saison, Gianluigi Donnarumma a fait forte impression lors de sa première en Ligue des Champions. Auteur de 7 arrêts face à City (2-0) dont 4 sur des frappes à l’intérieur de sa surface de réparation, le néo-Parisien s’affirme encore un peu plus comme une référence à son poste. Pourtant, Donnarumma a fait le choix en rejoignant la club de la capitale, de se frotter à la concurrence d’une autre pointure bien installée dans les cages Parisiennes, en la personne de Keylor Navas. Si le temps de jeu est pour l’instant en la faveur du Costaricien, l’ancien Milanais pourrait en maintenant son rendement au plus haut niveau, bousculer la hiérarchie établie par Pochettino. C’est en tout cas l’avis de Roberto Mancini, sélectionneur de l’Italie et vainqueur de l’Euro au terme d’une séance de tirs au but parfaitement négociée par l’incontournable « Gigio ».

« Bien qu’il y ait un autre grand gardien au PSG, je ne pense pas qu’il restera longtemps sur le banc. Je pense qu’il peut aider le PSG à remporter la Ligue des champions« , déclare le coach de la Nazionale sur Sky Sport Italia, convaincu que « le plus grand gardien du monde est actuellement Donnarumma ». En quête de temps de jeu sous ses nouvelles couleurs, le numéro 50 Rouge et Bleu peut ainsi compter sur le soutien de Mancini qui a également tenu a se montrer rassurant concernant le statut de son jeune joueur : « Je ne pense pas que ce soit un problème pour l’équipe nationale qu’il ne soit pas un titulaire régulier ». Une chose est sure, le PSG peut s’estimer heureux de pouvoir compter sur deux des meilleurs gardiens actuels. Nul doute que l’expérience de Navas saura bonifier le potentiel de l’Italien, il n’y a plus qu’à espérer une concurrence des plus seines pour assurer progressivement la transmission du flambeau entre ces deux phénomènes.