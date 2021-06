Amazon communiquera les détails de son offre dans les “prochaines semaines”

Les droits TV pour le football ont une nouvelle fois réservé de nombreux rebondissements. Après le fiasco Médiapro, la LFP a communiqué sur les nouveaux diffuseurs ce vendredi après-midi. Ainsi, Amazon (8 matches de L1) et Canal Plus (2 matches) avaient acquis les droits de la Ligue 1 sur la période de 2021-2024. Cependant, la chaîne cryptée a décidé de se retirer de la Ligue 1 suite à la décision de la LFP. De son côté, Amazon a communiqué après l’obtention des droits pour les championnats français. Si le géant américain se félicite de cette acquisition, il donnera plus de détails sur ses prix dans les “prochaines semaines”, dans des propos rapportés par RMC Sport.

“Cet accord historique fait de Prime Video un partenaire majeur du football professionnel en France (…) et marque le début d’une nouvelle ère pour la Ligue 1 avec des matchs distribués pour la première fois en France sur un service de streaming vidéo. De plus amples détails sur le prix, la production, l’équipe de consultants ou l’expérience client seront communiqués dans les prochaines semaines, en amont du démarrage de la prochaine saison au mois d’août.” Actuellement, le service Prime Video est accessible aux nouveaux abonnés avec un essai gratuit de 30 jours, puis à 49€ par an ou 5,99€ par mois.

De son côté, le directeur général de Prime Video Sport Europe – Alex Green – s’est réjoui de cette acquisition. “Nous sommes heureux et honorés de lancer ce partenariat avec la LFP pour diffuser le meilleur du football professionnel français sur Prime Video. La Ligue 1 est la compétition nationale de football la plus regardée du pays et nous sommes incroyablement fiers de mettre en avant chaque club et les meilleures affiches du Championnat chaque semaine pendant les trois prochaines saisons. Nous sommes encouragés par l’accueil qu’a reçu la diffusion de Roland-Garros auprès de nos abonnés. Nous comptons nous appuyer sur ce succès pour proposer une expérience exceptionnelle à nos clients avec l’arrivée du football sur Prime Video en France.”