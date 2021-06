Canal+ et Amazon ont formulé des offres pour diffuser la L1 jusqu’en 2024 (RMC)

Après le fiasco Médiapro, la Ligue de Football Professionnel (LFP) doit trouver un nouveau diffuseur pour la Ligue 1 jusqu’en 2024. Et ce vendredi, deux noms se détachent pour s’octroyer les droits de la L1. En effet, le comité de pilotage des droits télévisés de la LFP a reçu deux offres pour diffuser la Ligue 1 jusqu’en 2024 : Canal Plus et Amazon. En effet, selon les informations de RMC Sport, “le géant américain a formulé une offre auprès de la LFP et fait ainsi concurrence à Canal +. Une première émane du binôme Canal/beIN Sports, la chaine cryptée étant le diffuseur historique de la Ligue 1. L’offre d’Amazon a été reçue jeudi alors que celle du binôme Canal/beIN a été déposée ce vendredi matin à 10 heures 40. Le conseil d’administration de la Ligue a débuté à 15h.” Toujours selon le média sportif, les enchères montent entre les deux concurrents et les négociations s’intensifient. RMC Sport a notamment dévoilé les montants des offres pour les droits TV :

Canal+/Amazon = 663 millions d’euros (montant garanti) : Amazon offre 250 millions d’euros (plus les coûts de production à 25 millions d’euros par an) pour huit matchs par journée de Ligue 1 et 9 millions d’euros par an pour huit matchs de Ligue 2. Dans ce cas de figure, Canal+ offre 332 millions d’euros pour deux matchs par journée de Ligue 1.

Canal+/BeIN = 595 millions d'euros (montant garanti) + 78 millions d'euros de part variable, soit potentiellement 673 millions d'euros : Dans cette offre, Canal + propose 370 millions d'euros pour deux matchs par journée de Ligue 1. BeIN ajoute 165 millions d'euros (+ 78 millions d'euros de bonus) pour huit matchs par journée de Ligue 1.

Le montant versé par Free pour les droits quasi-direct et VOD (42 millions d'euros) est pris en compte dans les deux offres.

Cette année, Amazon a déjà fait son entrée dans la programmation TV en France. En effet via sa plateforme Prime Video, le géant américain diffuse notamment certains matches de Rolland Garros (l’ensemble des matchs disputés sur le court Simonne-Mathieu ainsi que ceux en soirée sur le court Philippe-Chatrier).