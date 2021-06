Droits TV – Canal Plus se retire de la Ligue 1

Il y a quelques heures, RMC avait fait savoir que les droits de la Ligue 1 pour la période 2021-2024 avaient été récupérés par Canal Plus et Amazon. “Amazon diffusera huit matchs par journée de Ligue 1 pour 250 millions d’euros.” De son côté, Canal Plus diffusera les deux autres matches restants de la journée (28 choix n°1, 10 choix n°3 et 38 choix n°4) pour un montant de 332 millions d’euros par an.” Mais un coup de tonnerre vient d’intervenir. Dans un communiqué Canal Plus a décidé de se retirer de la Ligue 1. Les deux meilleures affiches de la Ligue 1 (samedi 17 heures et dimanche 21 heures) sont donc encore sur le marché.

Le communiqué de Canal Plus

“Après l’échec du choix de Mediapro en 2018, Canal + regrette la décision de la Ligue de football professionnel (LFP) de retenir aujourd’hui la proposition d’Amazon au détriment de celle de ses partenaires historiques Canal + et beIN Sports. Canal + ne diffusera donc pas la Ligue 1. A partir de la rentrée, le groupe Canal + proposera à ses abonnés, pour la première fois, les deux plus belles affiches de chaque journée de la Ligue des Champions et, dès le 11 août, la Supercup entre Chelsea et Villarreal. La plus prestigieuse compétition européenne complétera une offre de sport riche de Premier League, de Top14, de Formule 1, ou encore de MotoGP, diffusés en intégralité.“