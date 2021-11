Aminata Diallo reprendra l’entraînement ce mardi

Le PSG pourra bientôt compter sur le retour d’une milieu de terrain. Depuis sa garde à vue dans l’affaire Kheira Hamraoui, Aminata Diallo n’était plus apparue à l’entraînement avec les Féminines du PSG. Après plus de 36 heures de garde à vue (du 10 au 11 novembre) et sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elle, l’internationale française retrouvera les terrains d’entraînement ce mardi, comme le rapporte Le Parisien. « Après s’être entretenue en fin de semaine avec l’état-major parisien, elle a reçu, ce lundi, la validation de son retour à l’entraînement de la part de la direction parisienne, Ulrich Ramé, manager général de la section féminine, en tête », rapporte le quotidien francilien.

Elle reprendra donc à Bougival après avoir manqué les trois derniers matches face à l’OL (1-6), le Real Madrid (2-0) et Reims (7-0). Elle commencera dans un premier temps par un travail individuel « en raison de la trêve internationale et des cas de Covid-19 (Laurina Fazer et Stéphanie Labbé) détectés au PSG. » Concernant Kheira Hamraoui, victime d’une violente agression qui lui a valu plusieurs points de suture à la main et aux jambes, elle a également été entendue par la direction des Rouge & Bleu, mais « son état psychologique et physique ne lui permettrait pas encore de retrouver les terrains », conclut Le Parisien.