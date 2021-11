En cette fin de mois de novembre et à la veille du match face à Manchester City en Ligue des champions, l’actualité du PSG est centrée sur Mauricio Pochettino. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2023, l’avenir de l’entraîneur des Rouge & Bleu est au centre des débats. Depuis le limogeage d’Ole Gunnar Solskjær de Manchester United il y a deux jours, le coach parisien est annoncé comme le choix numéro 1 pour le remplacer selon de nombreux médias. Sur le plateau de l’Equipe du Soir, Johan Micoud a donné son ressenti sur l’attitude de Mauricio Pochettino depuis son arrivée sur le banc du PSG en janvier 2021.

« Ce n’est peut-être pas le moment de démentir demain (aujourd’hui). Il a déjà dit qu’il voulait repartir en Premier League. Je ne dis pas demain car il prépare un match, mais à un moment donné il faudrait peut-être qu’il dise quelque chose. Parce qu’on a l’impression qu’il laisse à chaque fois le flou et qu’il ne s’engage pas vraiment dans le projet de Paris. En plus, on n’a pas l’impression qu’il s’épanouisse, on sent qu’il gère plutôt qu’il entraîne. Il a donc peut-être aussi cette envie-là. Mais après, il faudrait que ce soit clair un jour ou l’autre. »