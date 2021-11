L’avocat de Kheira Hamraoui réagit à l’affaire

La semaine des Féminines du PSG a été perturbée par l’agression subie par sa milieu de terrain Kheira Hamroui. Présente au moment de l’agression, Aminata Diallo a été placée en garde à vue pendant 35 heures avant d’être libérée. Elle n’aurait rien à voir dans cette affaire. Les investigations se poursuivent pour la piste d’une vengeance liée à d’éventuelles relations adultérines. Une affaire qui est difficile à vivre pour les deux joueuses. L’avocat de Kheira Hamraoui – Maître Saïd Harir – est sorti du silence dans un communiqué.

« Kheira Hamraoui demande instamment à ce que sa vie privée soit respectée, tout comme son choix de garder le silence dans cette épreuve difficile. […]Les agresseurs ont attaqué Madame Hamraoui par surprise, lui assénant des coups d’une rare violence, principalement au niveau des membres inférieurs, laissant présumer une volonté non dissimulée de nuire à sa carrière professionnelle. Elle a subi un préjudice physique et psychologique important. Malgré la publication d’informations a priori couvertes par le secret, Madame Hamraoui accorde toute sa confiance aux enquêteurs qui doivent pouvoir mener leurs investigations sereinement afin d’appréhender les mis en cause dans les meilleurs délais. Le temps n’est pas venu, pour Madame Hamraoui, de les commenter ou de s’en faire l’écho. Ma cliente a à terme, la ferme intention de regagner son poste pour continuer de représenter les couleurs de son équipe avec fierté.«

De son côté, RMC Sport explique que le PSG fait tout pour protéger et soutenir ses joueuses. « Kheira Hamraoui, très touchée psychologiquement par l’agression et qui bénéficie d’une sécurité rapprochée, devait reprendre l’entraînement individuel hier. Aminata Diallo s’entraîne quotidiennement dans l’Ouest parisien« , dévoile le média sportif. Les deux joueuses sont en lien permanent avec le club parisien. « Le PSG, qui refuse pour le moment qu’elles s’expriment, met à leur disposition d’importants moyens humains d’accompagnement et fait globalement tout ce qu’il peut pour protéger le groupe de Didier Ollé-Nicolle qui affronte le Real Madrid jeudi en Ligue des champions« , conclut RMC Sport.