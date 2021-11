Bitton « n’a aucun doute » sur la réussite de Messi au PSG

Lionel Messi ne sera pas du voyage à Leipzig pour affronter le club allemand dans le cadre de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Le numéro 30 du PSG souffre d’une gêne aux ischios-jambiers gauche et une douleur au genou dans les suites d’une contusion. Malgré des débuts poussifs sous le maillot Rouge & Bleu, Stéphane Bitton ne s’inquiète pas pour la Pulga.

« Lionel Messi s’est lâché un petit peu. Il a donné un long entretien au quotidien sportif catalan Sport. Il est revenu sur ses premières semaines à Paris, son changement de vie, changement d’univers. Ce qui n’a pas été très simple pour lui et sa famille. Il a confirmé qu’il était venu au PSG avant tout pour remporter la Ligue des Champions. Personne n’en doutait mais c’est toujours bien de le rappeler. Lionel Messi n’est pas en pré-retraite au Paris Saint-Germain comme certaines mauvaises langues voudraient nous le faire croire, défend le journaliste pour sa chronique sur France Bleu Paris. Il a encore soif de victoires et de trophées. […]Il est d’accord que sur sa condition physique, il y a des choses à améliorer. Il redouble d’effort en parallèle de ses obligations parce qu’il a fait beaucoup d’allers-retours en Argentine pour sa sélection. Petit à petit, il entre dans la routine du club. Il n’est là que depuis deux mois et n’a pas joué tous les matches. Il faudra encore un peu de temps à Lionel Messi pour être bien à Paris. J‘ai envie de dire « t’inquiètes pas Lionel, je n’ai aucun doute sur ta réussite à Paris et avec le PSG.«