Analyse CS – Le PSG et les clubs allemands, une drôle d’histoire européenne et un bilan positif

Lionel Messi et ses coéquipiers accueillent le RB Leipzig au Parc des Princes ce mardi dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Après son match nul contre le Club Bruges et sa victoire contre Manchester City, le Paris Saint-Germain doit engranger des points contre les Allemands. Canal Supporters et son journaliste Raphaël Hassine vous proposent un voyage dans le temps à travers les matchs de votre club de cœur contre les clubs allemands ! Lass uns gehen !

Oh il est passé !

Le Paris Saint-Germain participe à la Ligue des Champions pour la deuxième fois de son histoire lors de la saison 1994-1995. Sa première expérience date de la saison 1986-1987 et demeure un mauvais souvenir : élimination dès le premier tour contre le FC Vítkovice. Cependant, le Champion de France en titre aborde ce retour fort de l’expérience de deux demi-finales européennes en 1992-1993 (élimination contre la Juventus en Coupe de l’UEFA) et 1993-1994 (élimination contre Arsenal en Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe). Et oui les enfants, à cette époque seuls les champions nationaux participent à la Ligue des Champions !

Les joueurs de Luis Fernandez éliminent facilement le Váci FC Samsung champion en titre hongrois lors du tour préliminaire et se qualifient pour la phase de groupes. Les Parisiens héritent d’un groupe relevé avec le Bayern Munich, le Spartak Moscou et le Dynamo Kiev. Le 14 septembre 1994, le Paris Saint-Germain accueille le Bayern Munich pour le premier match de son histoire contre un club allemand. Le club bavarois entraîné par Giovanni Trapattoni compte dans ses rangs des stars comme Oliver Kahn, Lothar Matthäus ou Mehmet Scholl. Vincent Guérin et ses coéquipiers remportent ce premier sommet Paris-Munich grâce à deux buts de George Weah et Daniel Bravo (2-0).

George Weah est le premier buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain en phase finale de Ligue des Champions. Anecdotique. L’étoile libérienne entre dans la légende le 23 novembre 1994 sur la pelouse du Bayern Munich. Orgasmique. Nous vous invitons à revoir ce but extraordinaire avec les commentaires de Thierry Roland et Jean-Michel Larqué. Mythiques. Luis Fernandez et ses joueurs s’imposent à deux reprises contre l’ogre bavarois et terminent en tête du groupe B avec six victoires en six matchs. Cliniques. Paris n’a pas peur des Allemands.

Troisième meilleur deuxième !

Retrouvailles douloureuses. Giovanni Trapattoni, Oliver Kahn et Mehmet Scholl n’ont pas oublié la double confrontation de la saison 1994-1995. Le Bayern Munich accueille le Paris Saint-Germain le 22 octobre 1997 dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. L’entraîneur parisien Ricardo aligne un 4-4-2 en losange avec Jérôme Leroy derrière le binôme Florian Maurice / Marco Simone. De son côté, l’entraîneur bavarois opte pour un 3-5-2 avec la paire Carsten Jancker / Giovane Elber en attaque. Résultat : un doublé pour l’Allemand, un doublé pour le Brésilien, une humiliation pour les Parisiens. Score final 5-1. Marco Simone sauve l’honneur en inscrivant l’unique but des Rouge et Bleu.

La victoire du Paris Saint-Germain à domicile (3-1) contre le Bayern Munich ne suffit pas au club de la capitale pour se qualifier pour la suite de la compétition. (Le bilan contre les clubs allemands est de 3-1, vous suivez ?). Laurent Fournier et ses coéquipiers terminent avec 12 points (quatre victoires et deux défaites). Les Bavarois récoltent également 12 points avec le même bilan de victoire et de défaite mais décrochent la première place grâce au goal average particulier. À cette époque, les deux meilleurs deuxièmes de la phase de groupes sont qualifiés pour les quarts de finale : le Bayer Leverkusen et la Juventus devancent de peu les Parisiens. Paris n’est pas cocu.

Sur la route du sacre !

Deux phases de groupes avant les quarts de finale de la Ligue des Champions 2000-2001. Ne jamais sous-estimer les génies de l’UEFA. Le Paris Saint-Germain affronte à deux reprises le Bayern Munich lors de la première phase de groupes de cette étrange formule. L’effectif Rouge et Bleu est séduisant (cruelle désillusion) : Frédéric Déhu, Peter Luccin, Sylvain Distin, Stéphane Dalmat, Laurent Robert ou encore Nicolas Anelka. Les joueurs de Philippe Bergeroo s’offrent une victoire de prestige (1-0) contre le futur champion d’Europe 26 septembre 2000 au Parc des Princes. Laurent Leroy inscrit l’unique but de la rencontre quelques secondes avant la fin du temps réglementaire.

Le Paris Saint-Germain perd sa sixième confrontation contre un club allemand le 18 octobre 2000. Ottmar Hitzfeld et sa troupe dominent les franciliens et s’imposent grâce à des buts de Hasan Salihamidzic et Paulo Sérgio (2-0). Petit point bilan global : 4-2 pour le PSG. Cette défaite ne prive pas les Franciliens d’une qualification pour la deuxième phase de groupes. Inutile de s’attarder sur la suite de cette saison (pourquoi remuer le couteau dans la plaie ?). De son côté, le Bayern Munich termine en tête du groupe C devant Arsenal, l’Olympique lyonnais et le Spartak Moscou. Les Bavarois éliminent Manchester United en quart de finale puis le Real Madrid en demi-finale. Le FC Hollywood soulève la quatrième Ligue des Champions le 23 mai 2001. Willy Sagnol et ses coéquipiers s’imposent face au Valence CF au terme d’une séance de tirs au but.

Le Bayern Munich n’est pas l’Allemagne !

Le Paris Saint-Germain doit attendre la saison 2008-2009 pour affronter un club allemand autre que le Bayern Munich. La victoire en Coupe de la Ligue édition 2007-2008 permet au club de la capitale de participer à la Coupe de l’UEFA. Cette qualification adoucit légèrement la douleur de la seizième place en Championnat et de la défaite en finale de la Coupe de France.

Encore une idée géniale des ingénieurs de l’UEFA ! Qui se souvient de la formule alambiquée de la Coupe de l’UEFA au cœur des années 2000 ? Le Paris Saint-Germain démarre son épopée contre Kayserispor (1-2 puis 0-0) et se qualifie pour la phase de groupes. À cette époque, les poules sont composées de cinq équipes et chaque équipe joue une fois contre les quatre autres équipes du groupe. Les trois premiers sont qualifiés pour les seizièmes de finale. Le club de la capitale découvre (enfin) un nouveau stade en Allemagne : la Veltins-Arena. Les joueurs de Paul Le Guen s’inclinent contre le FC Schalke 04 pour son premier match du groupe A. Les Allemands réduisent l’écart à 4-3.

Après deux matchs nuls contre le Racing Santander (2-2) et Manchester City (0-0), le Paris Saint-Germain s’impose contre le FC Twente (4-0) au terme d’une soirée épique. Stéphane Sessegnon et ses coéquipiers terminent troisièmes et se qualifient pour les seizièmes de finale. Le club de la capitale ne fait qu’une bouchée du VfL Wolfsburg de Diego Benaglio et d’Edin Dzeko (2-0 puis 1-3). Guillaume Hoarau inscrit un doublé au match aller au Parc des Princes, Péguy Luyindula inscrit un doublé au match retour à la Volkswagen Arena. 6-3, ici c’est Paris !

Quelques mois avant le nouvel ère !

Joyeux anniversaire ! Le Paris Saint-Germain souffle sa quarantième bougie lors de la saison 2010-2011. Antoine Kombouaré et ses joueurs sont qualifiés pour la Ligue Europa grâce à leur victoire en Coupe de France contre l’AS Monaco (merci Guillaume !). Les Parisiens éliminent le Maccabi Tel Aviv lors du tour de barrage et accèdent à la phase de groupes. Victoires contre le Séville FC puis contre le Karpaty Lviv : la saison européenne débute parfaitement. Le Borussia Dortmund est le troisième adversaire des Parisiens dans ce groupe J. Le club allemand connaît une ascension fulgurante sous les ordres de Jürgen Klopp. Les bases de la saison 2012-2013 sont posées. Roman Weidenfeller, Mats Hummels, Robert Lewandowski ou encore Kevin Großkreutz sont déjà présents dans l’effectif. L’adversaire est déjà de taille.

Le 21 octobre 2010, le Paris Saint Germain se déplace en Allemagne. Antoine Kombouaré aligne un 4-4-2 offensif avec le binôme Nenê / Stéphane Sessegnon sur les côtés et le duo Mevlüt Erding / Péguy Luyindula dans l’axe. Les Rouge et Bleu concèdent l’ouverture du score de Nuri Sahin sur pénalty à la 50e minute de jeu. Le PSG égalise grâce à son banc : Clément Chantôme marque sur une passe décisive de Guillaume Hoarau. Les deux équipes se quittent sur un match nul (1-1). Quelques semaines plus tard, les deux équipes restent muettes au Parc des Princes (0-0). Bilan toujours à l’avantage du PSG : 6 victoires, 3 défaites et 2 matchs nuls. Apoula Edel et ses coéquipiers terminent à la première place de ce groupe relevé. “Et si le Paris Saint-Germain allait chercher cette Coupe d’Europe” se disent alors les supporters parisiens… Maxi Pereira, Franco Jara, Nicolás Gaitán et Jean-Eudes Maurice nous feront redescendre sur Terre.

La balade des Parisiens heureux !

Deuxième campagne en Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain version Qatari. Laurent Blanc et ses joueurs terminent à la première place du groupe C devant l’Olympiakos, le Benfica Lisbonne et le RSC Anderlecht. Le club francilien hérite d’un tirage aisé pour les huitièmes de finale : le Bayer Leverkusen. Le cinquième adversaire allemand de l’histoire du club parisien. Petite digression personnelle : j’étais à la BayArena pour ce match. La double confrontation est pliée dès le match aller (oui, à cette époque une victoire 0-4 garantissait une qualification). Zlatan Ibrahimovic inscrit un doublé, Blaise Matuidi et Yohan Cabaye participent également à la fête offensive. Emir Spahic est expulsé à l’heure de jeu. Heung-min Son, Stefan Kießling et Sidney Sam ne parviennent pas à tromper Salvatore Sirigu. Suite de la digression personnelle : excellent déplacement en Allemagne ! Big Up Nicolas !

Le match retour est une formalité pour Christophe Jallet et ses coéquipiers. Marquinhos puis Ezequiel Lavezzi répondent à l’ouverture du score de Sidney Sam (2-1). Le Parc des Princes célèbre la qualification pour les quarts de finale. Ces deux victoires s’ajoutent au bilan très positif du PSG face aux clubs allemands : 8 victoires, 3 défaites et 2 matchs nuls. Paris humilie la BundesLiga !

Le retour de l’ogre !

Le Paris Saint-Germain version 2017-2018 ne plaisante pas lors de la phase de groupes de la Ligue des Champions : victoires contre le Celtic Glasgow (0-5 puis 7-1), victoires contre le RSC Anderlecht (0-4 puis 5-0) ainsi qu’une victoire et une défaite contre le Bayern Munich (3-0 puis 3-1). Attention à la remontée allemande dans notre bilan : 9 victoires, 4 défaites et 2 matchs nuls. Le 27 septembre 2017, le club francilien accueille une vieille connaissance au Parc des Princes : Carlo Ancelotti. L’entraîneur italien gère difficilement un vestiaire bavarois en crise. Les joueurs de l’espagnol Unai Emery marquent dès les premières secondes. La possession du ballon est allemande. Les Parisiens réussissent à piquer l’ogre par contre et inscrivent deux autres buts. Score final 3-0. Très belle soirée européenne à la Porte de Saint-Cloud.

Jupp Heynckes est sur le banc du Bayern Munich le 5 décembre 2017 pour accueillir le Paris Saint-Germain. Véritable légende en Bavière, le coach prend la succession de Carlo Ancelotti licencié après sa défaite au Parc des Princes. Le FC Hollywood met fin à la belle série de victoires des Parisiens en Ligue des Champions. Robert Lewandowski trompe Alphonse Areola avant la dixième minute de jeu. L’ancien lyonnais Corentin Tolisso inscrit un doublé. L’unique but parisien est l’œuvre de Kylian Mbappé. Insuffisant pour empêcher la défaite. Une victoire de chaque côté. Balle au centre.

Le (presque) Grand Chelem !

Thomas Tuchel et ses joueurs affrontent trois clubs allemands lors de la saison 2019-2020. Dans un premier temps, le coach allemand croise la route de son ancien club le Borussia Dortmund en huitième de finale. Les Rouge et Bleu terminent la phase de groupes invaincus. Marquinhos et ses coéquipiers écrasent le Real Madrid (3-0), le FC Bruges (0-5) et Galatasaray (5-0). La confiance règne avant de se déplacer en Allemagne. Et patatras ! Le cyborg Erling Haaland inscrit deux buts et fait voler en éclats le 3-4-3 parisien. 9 victoires, 5 défaites et 2 matchs nuls. La menace d’une nouvelle élimination précoce et préoccupante plane sur la capitale française. Cependant, le Paris Saint-Germain décide de ne pas mourir aussi tôt. Neymar et Juan Europe Bernat offrent la qualification au club Rouge et Bleu (2-0). 10 victoires, 5 défaites et 2 matchs nuls.

Lors du fameux Final 8 organisé à Lisbonne, le PSG élimine l’Atalanta Bergame lors des quarts de finale et affronte ensuite le RB Leipzig. Un nouvel adversaire allemand dans l’histoire du PSG après le Bayern Munich, Schalke 04, le VfL Wolfsburg, le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund. Bonjour, merci et au revoir ! Présentation rapide en trois actes : Marquinhos, Angel Di Maria puis Juan Europe Bernat font trois fois la bise aux allemands et permettent au club de se qualifier pour sa première finale de Ligue des Champions. Petit point bilan : 11 victoires, 5 défaites et 2 matchs nuls. Paris humilie Berlin. Le grand Bayern Munich se dresse face au club francilien en finale. Malheureusement, le bilan passe à 11 victoires, 6 défaites et 2 matchs nuls. Et celle-ci est douloureuse…

Der Klassiker !

En phase de poules, les Rouge & Bleu retrouvent le RB Leipzig pour un bilan mitigé d’une défaite à l’extérieur (2-1) et une victoire dans la douleur au Parc des Princes grâce à un pénalty de Neymar (1-0)Paris Saint-Germain – Bayern Munich devient une affiche classique de la Ligue des Champions ! Les deux clubs phares français et allemand se retrouvent en quart de finale de la Ligue des Champions 2020-2021. Le club de la capitale sort d’une double confrontation réussie contre le FC Barcelone et a une revanche à prendre contre les Bavarois. Les joueurs Rouge et Bleu s’imposent à l’extérieur après un match dantesque (2-3). Et une victoire supplémentaire au compteur : 13 victoires, 7 défaites et 2 matchs nuls. Kylian Mbappé est l’auteur d’un doublé et Marquinhos marque également suite à une inspiration géniale de Neymar.

Au match retour, l’ancienne mascotte parisienne Eric Maxim Choupo-Moting marque l’unique but de la rencontre. Ce goal de la tête est insuffisant pour qualifier le club allemand en demi-finale. Nouveau bilan : 14 victoires, 8 défaites, 1 défaite inutile et 2 matchs nuls… Mauricio Pochettino et ses joueurs se qualifient pour la suite de la plus prestigieuse des compétitions. Le Bayern Munich ne fait pas peur au Paris Saint-Germain ! Qui est Joshua Kimmich ? Qui est Manuel Neuer ?

Conclusion

Le club Rouge et Bleu n’a pas à rougir de son bilan contre les clubs allemands dans les différentes compétitions européennes. Des performances individuelles et collectives sont entrées dans l’histoire du club : le but de George Weah, la célébration avec les supporters après la qualification contre le Borussia Dortmund ou encore la grande performance contre le RB Leipzig. Le Paris Saint-Germain version 2021-2022 doit ajouter deux victoires supplémentaires au bilan ! Objectif 15 victoires, 8 défaites et 2 matches nuls !