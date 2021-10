Forsberg : « Face au PSG, ce sera un grand défi pour nous »

Dernier du groupe A avec deux défaites, le RB Leipzig se déplace sur la pelouse du Parc des Princes ce mardi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1) afin de glaner des points face au PSG, à l’occasion de la 3e journée de Ligue des champions. Mais le club allemand vit un début de saison 2021-2022 compliqué en Coupe d’Europe et Bundesliga. Et à quelques heures de cette rencontre, l’ailier gauche du RB Leipzig – Emil Forsberg – a accordé une interview au site du club allemand. Extraits choisis.

L’état de forme de son équipe

Forsberg : « Si vous regardez la situation dans le groupe, ce sera un match très important pour nous, dans lequel nous voulons obtenir quelque chose. Et pour pouvoir faire quelque chose, vous devez marquer des buts importants. Je me sens bien et en forme. Nous avons également une bonne ambiance dans l’équipe et nous attendons le match avec impatience. »

Le PSG

Forsberg : « Ils ont eu quelques nouveaux joueurs avant la saison. Lionel Messi, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma. Ils ont tous été recrutés et vraiment bons. Ils ont une excellente équipe et ce sera un grand défi pour nous. Mais j’espère et je crois que nous pouvons obtenir quelque chose. »

L’absence de Neymar

Forsberg : « Nous devons nous concentrer sur notre tâche et sur ce que nous voulons faire. Bien sûr, c’est une perte pour Paris si Neymar ne peut pas jouer. »