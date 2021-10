PSG / Leipzig : Le groupe parisien avec Navas et Icardi

Ce mardi soir à 21h (Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG reçoit le RB Leipzig – au Parc des Princes – dans le cadre de la 3e journée de Ligue des champions. Premier du groupe et victorieux de son dernier match face à Manchester City (2-0), le club de la capitale voudra conserver sa placer de leader. Avec deux défaites au compteur, le RBL devra rapporter au minimum un point afin de garder un minimum d’espoir pour une qualification.

Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino a convoqué un groupe de 22 joueurs. Comme annoncé dans le point médical, Sergio Ramos, Leandro Paredes et Neymar Jr sont forfaits. De son côté, Keylor Navas est bien présent dans le groupe tout comme Mauro Icardi. Enfin, Ángel Di María purgera son dernier match de suspension. Pour rappel, Juan Bernat et Rafinha ne sont pas présents dans la liste Ligue des champions.

Le groupe du PSG