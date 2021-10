L’arbitre pour OM / PSG a été désigné

Le PSG s’apprête à disputer une semaine chargée. Entre la Ligue des Champions ce mardi soir avec la réception du RB Leipzig, et le Clasico ce dimanche au Stade Vélodrome, les supporters parisiens n’ont pas le temps de s’ennuyer. Dans le cadre de la 11e journée de la Ligue 1 (20h45, Prime Video), le club de la capitale affrontera l’OM et les hommes de Mauricio Pochettino voudront prendre une avance définitive sur son adversaire du soir. Ce mardi, la LFP a dévoilé les arbitres de cette rencontre.

Ce match entre Marseille et le PSG sera dirigé par Benoît Bastien. Il sera assisté par Aurélien Berthomieu et Benjamin Pages. Johan Hamel sera le quatrième arbitre. Enfin, Willy Delajod et Wilfried Bien seront présents en tant qu’assistants vidéo.