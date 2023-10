La marque de literie Emma fournisseur officiel du Campus PSG

Le PSG a annoncé un nouveau partenariat ce jeudi pour les jeunes parisiens et parisiennes du Campus PSG, à Poisssy.

Ce jeudi, le PSG a annoncé un nouveau partenariat avec la marque de literie Emma, experte du sommeil. Ce dernier devient fournisseur officiel du Campus PSG. L’objectif de ce partenariat est « d’assurer aux jeunes parisiens et parisiennes qui s’installeront en janvier prochain au sein du nouveau centre d’entrainement et de formation du Club à Poissy un sommeil de qualité. Dans le cadre de ce partenariat, Emma fournira l’intégralité des lits et matelas des espaces formation du Campus PSG », précise le PSG dans son communiqué.

Les jeunes du centre de formation au Campus PSG à partir du 1er janvier 2024

Les jeunes du PSG bénéficieront d’une superficie de 13.000m² avec 3 espaces dédiés pour un accompagnement complet des jeunes sportifs : l’espace dédié à la pratique sportive, à la scolarité et à l’hébergement. Ce dernier espace accueillera donc 150 lits Select et 150 matelas Diamond Foam dans les 75 chambres qui accueilleront les jeunes du centre de formation à partir du 1er janvier 2024. Pour le site officiel du club, Marc Armstrong, Chief Revenue Officier au Paris Saint-Germain s’est exprimé sur ce nouveau partenariat : « Nous sommes très heureux d’accueillir Emma comme partenaire de notre nouveau centre d’entrainement et de formation à Poissy. Nous partageons une même exigence d’excellence et de performance. » De son côté, le directeur d’Emma France, Caio Abibe, a également partagé sa joie : « Je suis très fier de ce partenariat avec le centre de formation du PSG, un lieu d’excellence qui verra naître les grands joueurs professionnels de demain. Chez Emma, nous concevons des produits qui sont utilisés la nuit, mais ce qui nous anime surtout c’est qu’ils fassent toute la différence pendant la journée, pour être au mieux de sa forme et de son potentiel pour performer sur le terrain. C’est ce que nous souhaitons pour ces jeunes joueurs qui rejoindront prochainement le PSG Campus et je suis très heureux qu’Emma puisse les accompagner dans leur quotidien exigeant de sportif de haut niveau. »