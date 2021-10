Retour aux affaires courantes. Quelques jours après la victoire contre Manchester City en Ligue des Champions, le PSG se déplace sur la pelouse du Stade Rennais pour la 9ème journée de Ligue 1. Objectif : enchaîner une neuvième victoire consécutive en Championnat. Marquinhos et ses coéquipiers réalisent un début d’exercice exceptionnel mais est-il déjà historique ? Canal Supporters avec la plume de son journaliste Raphaël Hassine vous propose un exposé des meilleures entames de saison du club de la capitale en première division.

Deutsche Qualität : Saison 2018/2019 – 14 victoires consécutives

De « We are the Champions ! » à We are Malherbe. Adieu douce euphorie russe. Bonjour chère Ligue 1. Le PSG démarre sa saison avec une belle victoire contre l’AS Monaco (4-0) lors du Trophée des Champions avec une équipe remaniée. Quelques jours plus tard, le club de la capitale accueille le Stade Malherbe de Caen au Parc des Princes. Thomas Tuchel, nouvel entraîneur parisien, aligne une équipe mixte avec Stanley Nsoki, Colin Dagba, Antoine Bernede, Lassana Diarra ou encore Christopher Nkunku. Les Caennais se font enfoncer à trois reprises : Neymar, Adrien Rabiot et Timothy Weah offrent la victoire (0-3) aux Rouge et Bleu. Ce succès inaugure une série de 14 victoires consécutives en Ligue 1. Un record. Au tableau de chasse du Paris Saint-Germain figurent l’Olympique lyonnais (5-0) et le LOSC (2-1) à domicile ainsi que l’Olympique de Marseille (0-2) et l’AS Monaco (0-4) à l’extérieur. Le Paris Saint-Germain inscrit 46 buts et en encaisse seulement 8 sur cette période.

Cet enchaînement de victoires prend fin contre les Girondins de Bordeaux le 2 décembre 2018. Le coach allemand opte pour un 3-4-3 avec un trio Stanley Nsoki – Thilo Kehrer – Thiago Silva dans l’axe de la défense et un binôme Juan Bernat – Dani Alves pour animer les côtés. Résultat des courses: un match nul (2-2) avec des buts parisiens de Neymar et Kylian Mbappé auxquels répondent Jimmy Briand et Andreas Cornelius. Le club francilien reste invaincu jusqu’à la 23ème journée du Championnat et sa défaite sur la pelouse de l’Olympique lyonnais (2-1). Le record d’invincibilité sur une saison est détenu par le FC Nantes avec 32 matchs sans défaite (de la 1ère à la 32ème journée de la saison 1994-1995). Le Paris Saint-Germain est sacré champion de France avec un bilan de 91 points avec 29 victoires, 4 matchs nuls et 5 défaites.

Luis Fernandez et sa bande régalent : Saison 1985/1986 – 26 matches consécutifs sans défaites

Divine idylle. Le Paris Saint-Germain vit sa première grande histoire d’amour avec le Championnat de France lors de la saison 1985-1986. Après huit journées de Division 1, le club entraîné par Gérard Houllier (qu’il repose en paix) possède un bilan de sept victoires et un match nul. Les coéquipiers de Dominique Rocheteau et Safet Susic s’imposent contre le Sporting Étoile Club Bastia (2-4) pour leur premier match. Le sublime Omar da Fonseca participe à la fête et inscrit son premier but de la saison (Omar, on t’aime). Après trois victoires contre le LOSC (3-0), Toulouse (1-3) et les Girondins de Bordeaux (1-0), les Rouge et Bleu sont freinés dans leur élan par le Stade lavallois (2-2).

Le Paris Saint-Germain est invincible : 26 matchs consécutifs sans défaite en Championnat. Le record de 21 victoires de l’AS Saint-Étienne est envoyé aux oubliettes par Luis Fernandez et sa bande. La première défaite parisienne est rocambolesque ! Le 20 novembre 1985, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du LOSC pour le compte de la 20ème journée de Division 1. 86ème minute de jeu : extinction des feux. Noir total. L’arbitre renvoie les deux équipes aux vestiaires alors que le score est de 1-1. Ce match est rejoué le 22 janvier 1986. Le PSG s’incline malheureusement contre les hommes de Georges Heylens (2-0). Cette mésaventure lilloise n’empêche pas le PSG d’être sacré Champion de France pour la première fois de son histoire. Les coéquipiers de Joël Bats terminent la saison avec 23 victoires, 10 matchs nuls et 5 défaites. Dominique Rocheteau est deuxième meilleur buteur de Division 1 avec 19 buts. Légende.

Qui peut me stopper ? Saison 2017/2018 – 15 matches sans défaites

Le Paris Saint-Germain revient de loin et doit faire les choses bien. Neymar, Yuri Berchiche, Dani Alves et Kylian Mbappé sont recrutés pour panser les coups et blessures barcelonaises et monégasques. La reconquête du titre de champion de France débute le 5 août 2017 contre Amiens au Parc des Princes. Edinson Cavani et Saint Javier offrent la première victoire de la saison en Ligue 1 aux supporters parisiens (2-0). Les Rouge et Bleu réalisent une très belle série de 6 victoires consécutives en Championnat : l’EA Guingamp (0-3), Toulouse (6-2), Saint-Etienne (3-0), le FC Metz (1-5) et l’Olympique lyonnais (2-0) sont fessés par les Parisiens. Comment arrêter cette machine infernale ? Michel Der Zakarian opte pour un 5-4-1 avec Pedro Mendes, Hilton et Daniel Congré dans l’axe. Le trio Kylian Mbappé – Edinson Cavani – Julian Draxler ne parvient pas à percer cette défense solide. Premier match nul de la saison pour les Franciliens (0-0).

Avant de se déplacer sur la pelouse du RC Strasbourg, le Paris Saint-Germain possède un bilan de 13 victoires et 2 matchs nuls en Ligue 1. Et patatras ! L’entraîneur espagnol aligne une équipe offensive en 4-3-3 avec Adrien Rabiot, Julian Draxler et Javier Pastore au milieu de terrain en soutien de Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria. Additionner les joueurs offensifs n’est jamais gage de victoire. Nuno Da Costa trompe Alphonse Areola de la tête à la 13ème minute de jeu. Kylian Mbappé remet les deux équipes à égalité peu avant la mi-temps. A la 65ème minute, Stéphane Bahoken marque le second but de son équipe du pied droit. Les entrées de Giovani Lo Celso, Marco Verratti et Edinson Cavani n’empêchent pas la première défaite parisienne de la saison en Ligue 1. Cette défaite face aux joueurs de Thierry Laurey demeure anecdotique. Les coéquipiers de Neymar sont sacrés champions de France avec 93 points (29 victoires, 6 matchs nuls et 3 défaites).

La faute professionnelle : Saison 1995/1996 – 8 matches sans défaites

Zinédine Zidane est élu meilleur joueur. Sonny Anderson est sacré meilleur buteur avec 21 réalisations avec l’AS Monaco. Bienvenue en Division 1 saison 1995-1996. Le Paris Saint-Germain, entraîné par Luis Fernandez, démarre la saison avec deux matchs nuls contre le SC Bastia de Frédéric Antonetti (déjà coach) (2-2) et l’En Avant Guingamp de Francis Smerecki. La victoire contre le FC Nantes, champion en titre, lors de la troisième journée (1-2) est le point de départ d’une belle série. Les Parisiens s’imposent grâce à des buts de Rai et du remplaçant Pascal Nouma. Les coéquipiers de Bernard Lama enchaînent avec cinq victoires contre Saint-Étienne de Grégory Coupet (4-0), le FC Gueugnon de Franck Jurietti (1-3), Le Havre de Vikash Dhorasoo (2-0) , l’AS Cannes de Patrick Vieira et Johan Micoud (0-2) et l’AS Monaco de Lilian Thuram et Basile Boli (2-1). Sur cette période, les Parisiens marquent en moyenne 2.25 buts par matchs en n’en concédant seulement 0.75. Ces victoires hissent le club de la capitale à la première place du classement.

Thierry Laurey et Michel Der Zakarian ont porté en même temps le maillot de Montpellier sous les ordres de Michel Mezy. Football champagne ! Ces deux joueurs sont présents sur la pelouse le 17 septembre 1995 contre le Paris Saint-Germain. Un mauvais souvenir. Bruno N’Gotty marque contre son camp et offre la victoire aux sudistes. Fin de série pour les Parisiens après six victoires et deux matchs nuls pendant l’été. Les Rouge et Bleu jouent le titre toute la saison. Le 24 mars 1996, les joueurs de Luis Fernandez, leaders, s’inclinent sur la pelouse de l’AJ Auxerre (3-0) et permettent à leur adversaire de revenir à deux points au soir de la 32ème journée. Les Auxerrois dépassent les Parisiens lors de la journée suivante et ne lâchent plus la première place. Laurent Blanc et ses coéquipiers sont sacrés Champions de France avec 72 points. Le Paris Saint-Germain s’écroule et termine dauphin avec 68 points après avoir été en tête du Championnat pendant 23 journées. Faute professionnelle.

Bernard Lama superstar ! Saison 1996/1997 – 13 matches sans défaites et 0 but encaissé lors des huit premiers matches de la saison

Le Chat imbattable. Le Paris Saint-Germain entame la saison 1996-1997 avec huit matches sans défaite et zéro but encaissé. Six victoires contre Strasbourg (0-1), Caen (2-0), le FC Nantes (1-0), Montpellier (0-3), l’AS Cannes (0-1) ainsi que le RC Lens (4-0) et deux matchs nuls contre l’AS Nancy (0-0) et l’AS Monaco (0-0). Un mur ! Le PSG présente alors une moyenne de 1.5 buts marqués par match. La douche froide sera bretonne. Bernard Lama s’incline à deux reprises face à Stéphane Carnot puis Lionel Rouxel lors d’un déplacement sur la pelouse de l’En Avant Guingamp pour le compte de la 9ème journée (2-2). La série de matchs sans défaite se poursuit jusqu’à la 14ème journée de Championnat : les Parisiens s’inclinent à l’extérieur contre le Stade rennais de Sylvain Wiltord et Stéphane Guivarc’h (2-1).

Leonardo et ses coéquipiers sont premiers du Championnat entre la 5ème et la 21ème journée. Les Rouge et Bleu démarrent fort mais peinent à conclure. Panne sèche. Un enchaînement de mauvais résultats entraîne la chute du leader au profit de l’AS Monaco de Sonny Anderson. Les Monégasques sont sacrés champions de France de Division 1 avec 79 points. C’est à la fin du bal qu’on paye les musiciens. Fabien Barthez, Ali Benarbia, Franck Dumas et Thierry Henry ont joué une plus belle partition sans trembler dans la dernière ligne droite.

Conclusion

Depuis son accession en première division, le Paris Saint-Germain est resté invaincu pendant ses huit premiers matchs en Championnat à neuf reprises en comptant la saison en cours. Cette série a propulsé le club de la capitale vers le titre de Champion de France en 1985-1986, 2014-2015 (première défaite lors de la 18ème journée), 2015-2016 (première défaite lors de la 28ème journée), 2017-2018 et 2018-2019. Sous l’ère Canal+, les joueurs du Président Michel Denisot s’écroulent à deux reprises après un début de saison réussi en 1995-1996 puis en 1996-1997 et terminent à la deuxième place. Lors de la saison 1992-1993, George Weah et ses coéquipiers enchaînent douze matchs sans défaite (sept victoires et cinq matchs nuls) avant de s’incliner à domicile contre le Nîmes Olympique de Laurent Blanc (2-3). Ces succès inauguraux propulsent le PSG vers un titre de champion de France mérité… euh non, désolé, titre refusé après l’annulation du sacre des Marseillais ! Paris est unique.