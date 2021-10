Débat CS – L’invincibilité du PSG doit-elle devenir une priorité ?

Le PSG réalise un début de saison parfait en Ligue 1 : huit victoires en autant de rencontres ! Si le contenu n’a pas toujours été au rendez-vous, les hommes de Mauricio Pochettino ont montré de la détermination et de l’envie en fin de rencontres contre Metz ou encore l’Olympique Lyonnais par exemple. Dans un article publié plus tôt dans la journée par notre journaliste Raphaël Hassine, on a vu que le Paris Saint-Germain était habitué aux débuts de saison en boulet de canon avec des résultats plus ou moins heureux à la fin.

Le club de la capitale se déplace ce dimanche sur la pelouse du Stade Rennais (13h00) mais avec quel onze ? Mauricio Pochettino doit-il faire souffler certains joueurs qui ont multiplié les rencontres comme Mbappé ou encore Presnel Kimpembe ? Ou doit-il mettre le onze le plus compétitif à chaque match pour essayer d’étendre le plus longtemps possible cette série ?

L’invincibilité du PSG doit-elle devenir une priorité pour la suite de la saison ? Partagez votre avis dans les commentaires.