Ancelotti : « Conscient du mauvais match contre le PSG »

Mardi soir, sur la pelouse du Parc des Princes, le Real Madrid a été méconnaissable. Les Madrilènes se sont contentés de défendre pour donner très peu d’espace au PSG et à son attaquant Kylian Mbappé. Une stratégie qui n’a pas fonctionné puisque les Rouge & Bleu ont finalement gagné cette manche aller. Le club espagnol n’a tiré que trois fois au but, pour aucun tir cadré. En conférence de presse, à la veille du match contre Alavés en Liga (21 heures), Carlo Ancelotti a pris la responsabilité de cette très mauvaise performance.

« La défaite nous a fait mal. Nous sommes conscients du mauvais match que nous avons fait contre le PSG. Les critiques sont justifiées, car nous n’avons pas fait ce qu’il fallait. Le premier critique, c’est moi et j’assume mes responsabilités. Nous devons comprendre et apprendre, assure l’ancien coach du PSG dans des propos relayés par Marca. L’approche était mauvaise, ça n’a pas marché et j’en suis responsable. Mais nous pouvons changer le résultat en nous battant, en souffrant, 1-0 n’est pas si mal. L’image n’était pas bonne. Le problème est moins le résultat, car il peut être changé, mais l’image qui était pire. Au cours des prochains matches, nous allons pratiquer le pressing haut. Nous nous sommes trop concentrés sur les blocs bas et les départs rapides. »