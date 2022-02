Les critiques envers Lionel Messi après sa prestation contre le Real Madrid mardi soir ne passent pas en Argentine ou chez ses anciens coéquipiers. Après Sergio Aguero, c’est Cesc Fabregas – qui joue actuellement à Monaco – qui a tenu à prendre la défense de la Pulga. Pour lui, même s’il n’a pas réalisé son meilleur, Messi n’a pas non plus été ridicule.

« Il a manqué un penalty. Et alors ? Le juger sur ça me semble ridicule. Le football est bien plus que cela. Courtois est un gardien de but fantastique et il a du mérite, lance l’international espagnol dans une interview accordée au Mundo Deportivo. Sans être stellaire, il a fait un bon match. Il a laissé Mbappé seul en première mi-temps avec une passe qu’aucun autre des 21 joueurs sur le terrain ne serait capable de faire. Il est bien passé entre les lignes, il a donné une autre passe à Neymar qui aurait pu être un but.«

Cesc Fabregas a ensuite encensé Kylian Mbappé. « Il est différent des autres. C’est une bête. Je ne sais pas encore s’il est le numéro un. En tout cas, le but qu’il a marqué ne change rien à la perception que j’ai de lui. C’est un joueur différentiel. Je pense qu’il peut encore attaquer davantage l’espace et profiter de la vision de Messi et de Neymar. Parfois, il veut dribbler et s’exprimer comme ses coéquipiers, mais son principal atout réside dans sa vitesse. Avec de l’espace, c’est un joueur inarrêtable.«