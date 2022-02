Le Real Madrid n’a pas réalisé une performance digne de son statut ce soir sur la pelouse du Parc des Princes. Les Madrilènes ont tiré seulement trois fois et se sont inclinés dans les dernières secondes du match avec un but de Kylian Mbappé. Pour RMC Sport, Carlo Ancelotti a salué la performance de son ancienne équipe.

« Habituellement on défend avec un bloc bas, je ne pense pas que notre problème ce soir c’était la défense, mais on a eu des difficultés à sortir avec le ballon, on n’a pas eu d’opportunités devant. Au retour à domicile, on doit jouer différemment, et on va le faire. Mbappé ? Il est très fort, il a gagné le match. »

Pour Canal Plus, le coach italien a félicité les Rouge & Bleu. « Le PSG a mérité de gagner. Il a mieux joué que nous. On a eu des difficultés pour sortir de la pression. On a manqué de connexion avec les joueurs arrières. Mais c’est seulement la première partie de la qualification. On va voir. Ce n’était pas une bonne soirée pour nous. Habituellement, on arrive à bien ressortir le ballon mais ce soir on a eu des difficultés. Le retour ? On a la confiance parce que l’on va jouer à la maison, notre stade va nous pousser. Le PSG est en avance mais la qualification n’est pas perdue. »