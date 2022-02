C’était le jour J, le match tant attendu par les supporters parisiens depuis de nombreuses semaines. Ce mardi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG et le Real Madrid s’affrontaient au Parc des Princes dans le cadre du choc des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Et les deux équipes avaient aligné une équipe compétitive. À l’exception de Neymar qui débutait sur le banc, Mauricio Pochettino avait aligné son habituel 4-3-3 avec la présence de Gigio Donnarumma dans les cages. Devant lui, une défense à quatre Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Le trio du milieu de terrain était composé de Leandro Paredes en sentinelle puis Marco Verratti et Danilo Pereira en relayeurs. Enfin, Ángel Di María, Leo Messi et Kylian Mbappé étaient associés.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le Real Madrid dans une ambiance des grands soirs. Bon match à tous !!!!

1′ Première sortie de balle intéressante du PSG, mais Di María finit par buter sur Ferland Mendy. Dommage car Hakimi était bien placé dans son couloir

5′ Première grosse opportunité pour le PSG. Mbappé mystifie Carvajal sur le côté gauche et centre au point de pénalty pour Di Maria, mais l’Argentin met trop de puissance dans sa frappe

7′ Pour l’instant, le Real Madrid est assez bas sur le terrain et tente de procéder en contre

13′ Mbappé continue de faire du mal sur le côté gauche face à Carvajal. Le Real joue très défensif depuis le début du match

14′ Bon pressing d’Hakimi qui pousse Courtois à dégager en touche

16′ Dommage !!!. Mbappé et Mendes mènent un contre sur le couloir gauche, mais la défense madrilène s’arrache pour les stopper

17′ Première occasion pour le PSG !!! Bien servi par Messi, Mbappé prend le meilleur sur Carvajal mais bute sur Courtois .

. 19′ Paris se montre de plus en plus dangereux

23′ Centre-tir vicieux de Nuno Mendes capté en deux temps par Courtois

25′ Les Parisiens dominent largement ce début de match face à un bloc bas du Real Madrid. Reste plus qu’à concrétiser tout cela

26′ Quelle conservation de balle de Nuno Mendes face à deux Madrilènes !!! Les Parisiens étaient en nombre dans la surface

30′ Premier coup franc excentré pour le Real Madrid. Verratti dégage bien le ballon

31′ Messi réussit un enchaînement de dribbles dans un petit périmètre mais ne cadre pas sa frappe

34′ Bonne défense de Nuno Mendes devant Carvajal

35′ Bon retour défensif de Mendes devant Asensio

37′ Carton jaune pour Casemiro pour une faute en retard sur Paredes. Il sera suspendu pour le match retour

38′ Enorme faute d’Asensio sur Mendes. Pas de carton jaune….

39′ Carton jaune pour Verratti après une soi-disant faute sur Casemiro. Un carton jaune qui ressemble plus à de la compensation qu’autre chose…

42′ Le PSG procède en attaque rapide avec Messi qui sert Mbappé. Le numéro 7 se met en position de frappe mais décide finalement de redonner à l’Argentin, en vain…

44′ Paris presse haut et récupère le ballon, mais n’arrive pas à se mettre en position de frappe

45′ La tête de Casemiro sur corner n’est pas cadrée. Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score nul et vierge. Paris domine face au bloc bas du Real Madrid, mais se procure peu d’occasions

45′ Le début du second acte démarre

46′ Bon tacle d’Alaba à l’entrée de sa surface pour empêcher Mbappé de récupérer le ballon

49′ Quelle main ferme de Courtois pour détourner la frappe de Mbappé à l’entrée de la surface. Les Parisiens avaient développé une belle action collective

50′ Grosse faute en retard de Militão sur Mbappé. Le Brésilien reçoit logiquement un carton jaune

52′ Grosse situation pour le PSG qui pousse. Courtois manque sa sortie face à Mbappé mais Mendes ne soulève pas assez sa frappe lointaine. Quelques seconde après, la frappe enroulée de Messi est captée par Courtois.

53′ Grosse frappe lointaine de Kroos qui passe au-dessus du but de Donnarumma

56′ Carton jaune pour Ferland Mendy pour une grosse semelle sur Danilo. Comme Casemiro, le Français sera suspendu pour le match retour

57′ Neymar, Draxler, Gueye et Wijnaldum sont partis à l’échauffement

60′ PENALTY POUR LE PSG POUR UNE FAUTE DE CARVAJAL SUR MBAPPE

61′ OH NONNNNNN. Messi bute sur Courtois qui est parti du bon côté. Toujours 0-0

62′ Danilo commet une faute pour empêcher un contre madrilène et prend un carton jaune

65′ Verratti a pris un coup au pied. Plus de peur que de mal pour l’Italien

66′ Belle tête défensive de Marquinhos pour dégager sa défense sur un centre de Carvajal

68′ Neymar se prépare et va faire son entrée dans quelques minutes

70′ Le PSG s’installe dans le camp adverse du Real

72′ Di Maria cède sa place à Neymar. Le Brésilien retrouve la compétition pour la première depuis le 28 novembre

73′ Première percussion de Neymar et faute obtenue par le Brésilien. Coup franc intéressant pour le PSG à l’entrée de la surface. Messi ne met pas assez d’effet dans sa frappe et ne cadre pas

76′ Bon relais entre Neymar et Messi. L’Argentin centre vers Mbappé qui est trop court

77′ Mbappé tente de placer une frappe dans le petit filet de Courtois, mais ça passe à côté. Les Parisiens dominent largement et ne sont pas du tout inquiétés par les Madrilènes

78′ Belle défense d’Hakimi devant Vinicius

80′ 19 tirs à 2 en faveur du PSG

82′ Cartons jaunes pour Kimpembe et Rodrygo après une altercation entre les deux

86′ Contre attaqueexpress du PSG. Messi sert Neymar qui n’arrive pas à redresser sa passe pour Mbappé

87′ Danilo est remplacé par Gueye

89′ Mbappé dépose Mendy grâce à sa vitesse mais manque de précision dans sa passe en retrait

89′ Carton jaune pour Paredes

90′ Quatre minutes de temps additionnel

90’+2 Frappe de Gueye captée sans problème par Courtois

90’+3 BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE MBAPPEEEEEEEE (1-0). Après une talonnade de Neymar, le numéro 7 fait la différence seul sur son côté gauche devant Vasquez et trompe Courtois

90’4 C’EST TERMINE !!!! Grâce à Kylian Mbappé, le PSG s’impose sur le score de 1-0. Une victoire largement méritée tant les Parisiens ont dominé. Le match retour aura lieu le 9 mars à Madrid.

Feuille de match PSG / Real Madrid

8es de finale aller Ligue des Champions – Mardi 15 février 2022 à 21h au Parc des Princes – Diffuseur : Canal Plus / RMC Sport 1 – Arbitre : Daniele Orsato – VAR : Massimiliano Irratti et Marco Di Bello. But : Mbappé (90’+3) Cartons : Casemiro (37′, suspendu pour le match retour), Verratti (39′), Militão (50′), Mendy (56′, suspendu pour le match retour), Danilo (62′), Kimpembe (82′), Rodrygo (82′), Paredes (89′)