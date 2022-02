PSG / Real Madrid : Les notes des Parisiens

C’était le jour J, le match tant attendu par les supporters parisiens depuis de nombreuses semaines. Ce mardi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG et le Real Madrid s’affrontaient au Parc des Princes dans le cadre du choc des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Et les deux équipes avaient aligné une équipe compétitive. À l’exception de Neymar qui débutait sur le banc, Mauricio Pochettino a aligné son habituel 4-3-3 avec la présence de Gigio Donnarumma dans les cages. Devant lui, une défense à quatre Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Le trio du milieu de terrain était composé de Leandro Paredes en sentinelle puis Marco Verratti et Danilo Pereira en relayeurs. Enfin, Ángel Di María, Leo Messi et Kylian Mbappé composaient le trio offensif.

Que de rebondissements pour le PSG ! Archi dominateur dans le jeu et dans les occasions, le club de la capitale arrache une victoire dans les ultimes secondes (1-0) sur sa pelouse face à une équipe madrilène qui n’aura pas proposé grand chose et grâce au meilleur joueur du monde : Kylian Mbappé ! Auteur d’une action fantastique, l’international français libère 45.000 personnes en extase ! À noter qu’un Merengue aura particulièrement brillé, en la personne de Thibault Courtois. Décisif à de nombreuses reprises, il aura surtout détourné un penalty de Leo Messi après l’heure de jeu, particulièrement peu inspiré ce soir.

Le PSG prend un bel avantage avant un match retour qui s’annonce bouillant le 9 mars prochain à Madrid.

Les notes de la redaction de Canal Supporters : Donnarumma 5,5 – Hakimi 6,5, Marquinhos 6,5, Kimpembe 6,5, Nuno Mendes 7,5 – Danilo 6,5, Paredes 6, Verratti 8 – Di Maria 5,5, Messi 4, Mbappé 8,5

Les notes de Jonathan Bensadoun : Donnarumma 6 – Hakimi 6,5, Marquinhos 7, Kimpembe 7, Nuno Mendes 7,5 – Danilo 7, Paredes 6,5, Verratti 8,5 – Di Maria 5,5, Messi 3, Mbappé 9

Les notes de Murvin Armoogum : Donnarumma 5- Hakimi 6,5, Marquinhos 6,5, Kimpembe 6,5, Nuno Mendes 7- Danilo 7, Paredes 6, Verratti 7- Di Maria 5, Messi 4, Mbappé 8

Les notes de Guillaume de Freitas : Donnarumma 5 – Hakimi 7, Marquinhos 7, Kimpembe 6, Nuno Mendes 8- Danilo 7, Paredes 6, Verratti 7 – Di Maria 7, Messi 6,5, Mbappé 9

Les notes de Valentin Devillaire : Donnarumma 6- Hakimi 6,5 Marquinhos 6,5, Kimpembe 6 , Nuno Mendes 8 – Danilo 6,5 , Paredes 6, Verratti 8 – Di Maria 5, Messi 5, Mbappé 8,5

Les notes de Mickael Rufet : Donnarumma 5- Hakimi 6,5, Marquinhos 6,5, Kimpembe 6,5, Nuno Mendes 7- Danilo 6, Paredes 6,5, Verratti 8- Di Maria 4, Messi 4, Mbappé 8