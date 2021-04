Manager d’Everton (8e de la Premier League), Carlo Ancelotti ne s’oppose pas à une vente au PSG de Moise Kean (21 ans), au terme de son prêt en juin. Mais le prix serait de 45M£ (52M€)… de quoi refroidir en cette période de crise économique. C’est ce qu’on peut lire dans le Telegraph. “Je n’ai pas à convaincre Moise Kean de rester, c’est ce qui est écrit sur les papiers. Il est prêté et il doit revenir”, a déclaré Carlo Ancelotti hier. “Si le PSG le veut, il doit entamer des discussions à son sujet. Nous sommes ouverts mais si rien ne se passe, il sera un joueur d’Everton la saison prochaine, et un joueur important. Je peux vous dire que ce n’est pas un poste pour lequel nous cherchons sur le marché. En attaque nous sommes pourvus avec Dominic Calvert-Lewin, Richarlison, Joshua King et Moise Kean qui doit revenir. Nous avons eu des soucis cette saison, pas à cause de Dominic quia beaucoup marqué. Mais Richarlison a eu beaucoup de problèmes. J’espère qu’il va retrouver sa condition.” Moise Kean avait été acheté 27.5M€ par Everton en 2019, à la Juventus. Le club anglais voudrait donc une plus-value quasiment du même montant que l’achat deux ans plus tard. Audacieux. Osé.