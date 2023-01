Recruté par le PSG à l’été 2016 en provenance de Benfica, Gonçalo Guedes n’a pas fait de vieux os en terre parisienne. Le joueur s’est d’ailleurs offert un nouveau challenge aujourd’hui, là où tout a commencé.

Ancien joueur du PSG, où il n’a nullement laissé un souvenir impérissable, Gonçalo Guedes a porté la tunique du FC Valence durant cinq saisons par la suite. Capable de grosses différences sur son côté gauche, l’international portugais est aussi un joueur inconstant et fragile.

Gonçalo Guedes de retour à Benfica

L’été dernier, il avait d’ailleurs fait le choix de rallier Wolverhampton, club où son agent, Jorge Mendes, est particulièrement influant. Mais après six mois compliqués en Premier League, Gonçalo Guedes quitte les Wolves sous forme de prêt et retrouve son club formateur, le SL Benfica. C’est le club lisboète qui vient d’officialiser cette nouvelle ce vendredi matin. À 26 ans, il retourne donc aux sources et aura une belle carte à jouer dans un environnement qu’il connaît bien et ce, avec l’objectif de disputer la Ligue des Champions en prime.