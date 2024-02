Un mois après son passage devant le tribunal, la sentence est tombée pour l’ancien du PSG. En effet, Dani Alves a été condamné à 4 ans et demi de prison ferme par la justice espagnole. Le Brésilien a été reconnu coupable d’agression sexuelle.

Pour des faits remontants à décembre 2022, Dani Alves a été jugé par le tribunal de Barcelone pour viol. Cependant, l’ancien du Paris Saint-Germain a vu l’affaire requalifiée en agression sexuelle. En ce sens, après les douze années de prison risquées, les neuf prononcées, le Brésilien a été condamné à quatre ans et demi de prison ferme ce jeudi 22 février. Cette peine de prison a été assortie à une injonction d’éloignement de neuf ans vis-à-vis de la plaignante, une jeune femme de 23 ans. En plus de ces sanctions, Dani Alves a été condamné à verser la somme de 150 000€ d’indemnité à la victime. Depuis le début de l’enquête, l’ancien latéral droit du PSG a fermement démenti les accusations, évoquant une relation consentie. Dans son verdict, la section 21 du tribunal de Barcelone détaille : « L’accusé a soudainement attrapé la plaignante, l’a jetée au sol et, l’empêchant de bouger, l’a pénétrée par voie vaginale, même si la plaignante a dit non, elle voulait partir« . Toujours selon le tribunal, la victime a elle fait preuve d’une cohérence tout au long de l’affaire.

Dani Alves, ancienne star brésilienne du Barça et du PSG, a été condamné à quatre ans et demi de prison pour le viol en 2022 d'une jeune femme dans une discothèque de Barcelone, a annoncé le tribunal de cette ville l'ayant jugé #AFP pic.twitter.com/v7LiQgRhzt — Agence France-Presse (@afpfr) February 22, 2024

Depuis le mois de janvier 2023, Dani Alves est placé en détention provisoire à la prison de Brians 2, à Barcelone. En effet, par peur de le voir fuir vers le Brésil, qui ne pratique pas l’extradition de ses ressortissants, la justice espagnole a refusé à plusieurs reprises la liberté conditionnelle du Brésilien. Le tribunal justifie la peine de Dani Alves avec l’existence de preuves suffisantes en plus du témoignage de la victime. Les deux parties ont désormais la possibilité de faire appel de cette décision rendue ce jeudi 22 février, mais dans l’attente d’un éventuel recours, Dani Alves purgera sa peine et poursuivra son séjour en prison.