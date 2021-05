Dani Alves : “Mon passage au PSG a été incroyable”

Durant l’été 2017, Daniel Alves était à deux doigts de signer à Manchester City. Mais il a préféré rejoindre le PSG, où il retrouvera quelques semaines plus tard son grand ami Neymar. Dans une interview accordée au Guardian, le latéral droit de Sao Paulo a fait savoir qu’il regrettait la façon dont il avait refusé de rejoindre les Citiezns.

“Je peux être sincère ? Je regrette. Pas d’avoir choisi le PSG. Je regrette pas d’avoir joué au PSG, mon passage en France a été incroyable. Mais c’est de ma faute si je n’ai pas signé à Manchester City, se remémore Alves. L’accord était prêt, mais j’ai eu quelques problèmes personnels et j’ai du changer mes plans. Je n’aime pas décevoir les gens. Encore moins ceux qui ont cru en moi, qui m’ont fait confiance et qui ont fait de moi le joueur que je suis aujourd’hui. Je me suis déjà excusé au près de Guardiola. Je suis humain et je commets des erreurs.”