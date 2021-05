N.Karabatic : “Je suis super heureux et fier d’avoir retrouvé le terrain”

Le PSG Handball se rapproche du titre de champion de France. Largement victorieux de Saint-Raphaël ce dimanche (44-32), les Rouge et Bleu auront besoin d’un seul point pour être sacré champion. De plus avec 44 buts marqués, les joueurs de Raúl González ont égalé leur record de buts sur un match. Autre bonne nouvelle pour les Rouge et Bleu, le retour sur les terrains de Nikola Karabatic (4 buts). Gravement blessé au genou en octobre dernier, le demi-centre des Rouge et Bleu a effectué son retour sur les parquets ce week-end, après avoir repris l’entraînement depuis plusieurs jours. De bonne augure à l’approche du Final4 de l’EHF Champions League (12-13 juin). L’international français, qui désire également retrouvé du rythme pour la préparation des JO de Tokyo, a évoqué sa joie via le site officiel du club.

“Je suis super heureux et fier d’avoir retrouvé le terrain cet après-midi (dimanche après-midi, ndlr). J’attendais ce moment avec impatience. Mais ça n’est pas terminé. J’ai encore du travail. Après 7 mois sans match, forcément les premiers instants sur le terrain sont importants. J’ai joué à fond, comme à mon habitude, sans peur ou appréhension de la blessure et ça m’a plutôt bien réussi”, a commenté Nikola Karabatic via le site officiel du club. “Après une première période serrée, avec des erreurs sur nos montées de balle notamment, nous avons permis à Saint-Raphaël de rester au contact. Nous avons pu corriger ça en deuxième période. L’écart a sensiblement augmenté et les choses ont été plus faciles. Dans le sport, il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Si nous voulons pouvoir fêter notre titre de champion mercredi, il faudra faire un gros match et gagner là-bas.”