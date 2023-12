Après des mois d’enquête sur les propos racistes potentiellement tenus par l’ancien coach du PSG, Christophe Galtier, lors de son passage à l’OGC Nice, les témoignages s’accumulent à dix jours de son jugement.

Il faut remonter en septembre 2022 pour reprendre le début du scandale autour de Christophe Galtier. L’ex-dirigeant de l’OGC Nice, Julien Fournier, avait d’abord lâché une bombe au micro de RMC Sport en restant flou sur les raisons de leur dispute : « Si j’explique les vraies raisons, il n’entre plus dans un vestiaire en France et en Europe », avait-il dévoilé. Quelques mois plus tard, il avait envoyé une lettre à la direction d’INEOS, propriétaire de l’OGC Nice, afin d’expliquer les agissement de leur ancien entraîneur sur ses choix sportifs. Une lettre lourde de « choses graves », comprenant, entre autres, le rapport de nombreux propos racistes.

Les accusation détaillées

Alors que Christophe Galtier sera jugé le 15 décembre prochain pour harcèlement moral et discrimination, L’Équipe dévoile que, malgré le manque de preuve sur l’ordinateur du coach, de nombreux témoignages font surface. À commencer par son ex-adjoint, Frédéric Gioria, qui confirme à la police avoir entendu Christophe Galtier raconter l’anecdote du restaurant évoquée par Julien Fournier : « Hier soir, je suis allé au restaurant et tout le monde m’est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de Noirs », avait aussi expliqué le directeur dans sa lettre. L’entraîneur adjoint aurait aussi assuré que le coach avait déclaré : « Encore un musulman, j’en veux pas, on en a assez », au moment de la signature de Billal Brahimi en janvier 2022. L’ancien entraîneur du PSG aurait aussi tenu des propos très déplacés sur Youssef Atal et Hicham Boudaoui, en les insultant de « sales types », suivi d’un « le pire, ce sont les Algériens ».

Les joueurs ont aussi cassé le silence. Christophe Galtier, qui est accusé de pousser ses joueurs de confessions musulmane à rompre le jeûne pendant le Ramadan, ne sera pas rassuré devant les confirmations de Jean-Clair Todibo. En effet, l’international français a affirmé que son ancien coach l’avait poussé à ne pas jeûner et le considérait comme salafiste et extrémiste. Et ce n’est pas tout pour les accusations. En effet, l’ancien analyste vidéo de l’OGC Nice, Ali Mbaé, s’est lui aussi confié. Ce dernier aurait affirmé que l’entraîneur français aurait qualifié la paire de centraux Harold Moukoudi et Mickaël Nadé « de deux King Kong » à la mi-temps d’une rencontre entre l’AS Saint-Etienne et Nice en 2021. L’ancien entraîneur du PSG risque jusqu’à trois ans d’emprisonnement si ses réponses ne conviennent pas au tribunal.