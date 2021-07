Anciens – Mamadou Sakho rejoint le Montpellier Hérault

Formé au PSG et ancien capitaine des Rouge & Bleu, Mamadou Sakho retrouve la Ligue 1 huis ans après. Parti du PSG pour découvrir la Premier League avec Liverpool (2013-2017), l’ancien international français fait son retour dans le championnat français en signant au Montpellier Hérault. La durée du contrat n’a pas été précisée, mais selon certaines sources le natif de Paris aurait paraphé un bail de trois ans, soit jusqu’en 2024.

Le défenseur de 31 ans arrive libre de tout contrat après son aventure à Crystal Palace (2017-2021). Il deviendra notamment un cadre de l’équipe montpelliéraine après les départs de Vitorino Hilton (fin de contrat) et Daniel Congré (Dijon FCO) en défense centrale. L’ancien du PSG est revenu sur son retour en France dans un entretien au site officiel du MHSC “Je suis très heureux de revenir en France avec un super projet tel que celui de Montpellier. On a beaucoup discuté avec les dirigeants. Le projet est génial et m’a séduit avec beaucoup de jeunes et de bons joueurs.”

Mamadou Sakho aura l’occasion de retrouver le PSG et le Parc des Princes à l’occasion de la 8ème journée de Ligue 1 (week-end du 26 septembre).