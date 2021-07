Allegri compte sur Cristiano Ronaldo pour la saison à venir

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo (36 ans) est dans les rumeurs mercato ces dernières semaines. Les informations varient à ce sujet, un coup il reste à la Juve et va même prolonger, un coup il est envoyé au PSG. Ce dossier fait beaucoup parler en Italie, pas plus tard que ce matin dans le Corriere dello Sport. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Massimiliano Allegri – le nouveau coach de la Vieille Dame – a été questionné sur l’avenir du Portugais. Et il compte sur lui pour cette saison.

“Ronaldo est un immense champion, un grand joueur et un garçon intelligent. Hier il est revenu et nous avons parlé. Je lui ai dit que cette année est importante et que je suis content de le retrouver, assure l’entraîneur italien devant les journalistes. Il a une plus grande responsabilité qu’il y a trois ans. En plus de ses qualités de buteur, j’attends de sa part une responsabilité d’un homme de 36 ans. Il est revenu avec des grands objectifs en tête. Je suis très heureux de l’équipe à ma disposition et je pense que nous pourrons faire une excellente saison.“