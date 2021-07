La LFP confirme la diffusion du Trophée des Champions sur Prime Vidéo

Ce dimanche 1er août, le premier match de la saison 2021-2022 opposera le LOSC au PSG, dans le cadre du Trophée des Champions. Et à quelques jours de ce choc, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a donné quelques précisions, via un communiqué. Comme attendue, cette 26e édition du trophée aura lieu au Bloomfield Stadium de Tel Aviv (Israël) et le coup d’envoi sera donné à 20 heures en France (21h heure locale). De plus, la LFP a confirmé que cette affiche sera diffusée pour la première fois sur Prime Video.“Les équipes de Prime Video, composées notamment de Thibault Le Rol, Julien Brun et David Astorga, officieront depuis le Bloomfield Stadium de Tel Aviv. La rencontre sera accessible à tous les membres Prime disposant d’un abonnement Prime français.”

Pour rappel il y a quelques semaines, Amazon avait dévoilé le tarif pour sa chaîne Prime Vidéo Ligue 1. Cette dernière sera accessible uniquement aux abonnés Amazon Prime (5,99 euros par mois ou 49 euros à l’année) qui devront débourser 12,99€ supplémentaires pour y avoir accès.