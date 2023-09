Sans club depuis son départ libre du Paris Saint-Germain en mai dernier, Sergio Ramos va rebondir au FC Séville, le club de ses débuts. Boucler la boucle en somme.

Sergio Ramos a porté la tunique rouge et bleu durant deux saisons, de 2021 à 2023. Sa première année fut compliquée, notamment du fait de son mollet récalcitrant. Mais sa seconde s’est révélée bien plus aboutie. In fine, le PSG a tout de même fait le choix de ne pas prolonger son contrat. Une décision sans rancune pour le principal intéressé qui est parti avec la classe qui le caractérise. D’ailleurs, la légende ibère a décidé de ne pas accepter les avances saoudiennes ou turques pour la suite immédiate de sa riche et incroyable carrière, préférant poser ses valises au sein du club de ses débuts.

Sergio Ramos va signer au FC Séville

En effet, alors qu’il a été annoncé un peu partout – MLS, Saudi Pro League, Qatar ou Turquie donc – Sergio Ramos va bel et bien s’engager dans les toutes prochaines heures du côté du FC Séville. Un accord a été trouvé en ce sens entre le joueur de 37 ans et l’entité évoluant en Liga, nous annonce Fabrizio Romano. Tout est désormais acté. En Andalousie, l’ancien parisien paraphera ainsi un contrat de courte durée. Une jolie façon de conclure son aventure européenne, avant, peut-être, de s’envoler vers un championnat plus exotique.