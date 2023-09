Anciens – Salvatore Sirigu proche d’un retour en Ligue 1

Ancien portier du PSG lors des débuts de l’ère QSI, Salvatore Sirigu est proche d’un retour dans le championnat de France.

Gardien de but du PSG de 2011 à 2017 (190 matches), Salvatore Sirigu a été l’une des premières recrues de la nouvelle ère lancée par le PSG avec l’arrivée des propriétaires qataris. Rapidement devenu un titulaire indiscutable, le portier italien a vu son statut être fragilisé suite à l’arrivée de Kevin Trapp à l’été 2015 avec notamment deux prêts successifs au FC Séville et à Osasuna. Et depuis 2017, la carrière de l’Italien s’est dessinée du côté de l’Italie avec de nombreuses expériences au Torino, Genoa, Naples et la Fiorentina.

Un rôle de doublure pour Sirigu à l’OGC Nice

Mais depuis cet été, Salvatore Sirigu est à la recherche d’un nouveau challenge après la fin de son contrat à la Fiorentina. Longtemps associé au FC Lorient durant la période du mercato, l’ancien gardien du PSG devrait bien rebondir en Ligue 1. En effet, d’après les informations de RMC Sport, Salvatore Sirigu doit s’engager à l’OGC Nice pour une saison. À 36 ans, il aura pour mission d’être la doublure d’un autre ancien Parisien, Marcin Bulka. Les dirigeants des Aiglons étaient à la recherche d’un gardien remplaçant suite au départ de Kasper Schmeichel, libéré de son contrat. Ils ont donc décidé de miser sur l’expérience de l’international italien pour accompagner la progression du gardien polonais.

En cas d’arrivée, Salvatore Sirigu aura rapidement l’occasion de retrouver son ancien club et le Parc des Princes. Au retour de la trêve internationale, l’OGCN se déplacera sur la pelouse du PSG (vendredi 15 septembre) à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1.