L’une des grandes forces du PSG cette saison réside dans ses gardiens de but. Que ce soit Keylor Navas ou Gianluigi Donnarumma, le club parisien peut se targuer de posséder deux des meilleurs portiers au monde. Un constat qui ne s’est pas toujours vérifié. Car si les Rouge et Bleu ont souvent mis en concurrence deux joueurs dans ce secteur, leur niveau n’a pas toujours été aussi élevé qu’aujourd’hui.

Kevin Trapp, qui évolue désormais du côté de l’Eintracht Francfort en Bundesliga, a connu deux concurrences avec deux portiers distincts durant son passage en terre parisienne (2015-2018). Avant son départ, il alternait dans la cage du PSG avec Alphonse Areola. Mais avant cela, c’était avec Salvatore Sirigu que la concurrence faisait rage. D’ailleurs, dans un entretien accordé au média allemand Kicker, il a avoué que celle-ci n’était pas des plus saine: « La situation était un peu tendue à cause de cette concurrence. Si vous avez quelqu’un derrière vous qui ne vous souhaite que du mal, c’est inconfortable pour l’ambiance dans le groupe des gardiens de but. »