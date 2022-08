Ander Herrera ne devrait pas quitter le PSG (Le Parisien)

Dans la mission qu’est le dégraissage de l’effectif, la nouvelle direction sportive du PSG fait face à certains obstacles. Et parmi ceux-ci, on peut retrouver Ander Herrera. En effet, l’international espagnol ne devrait pas quitter le club de la capitale selon les dernières informations parues sur le site du Parisien. Le milieu de terrain Rouge & Bleu occupe une place dans le groupe de joueurs mis à part, plus communément appelé le « groupe 2 ». Malgré cela, le numéro 21 parisien ne semble pas vouloir quitter le Paris Saint-Germain, et le fait savoir en interne comme en public. L’ancien de Manchester United « avance surtout son envie de ne pas céder à la pression mise par la direction« , écrit Le Parisien sur son site. Au-delà de cette volonté de ne pas céder à la pression, il faut aussi noter le confort de vie dans lequel s’est installé l’Espagnol en signant au PSG, avec un salaire de 650 000 euros bruts par mois, faisant de lui le 15e joueur le mieux payé de Ligue 1 la saison dernière : « Ça fait trois ans, et je suis content (…). Aussi exigeant que je sois envers moi-même, je veux continuer et profiter d’un club en pleine croissance entouré des meilleurs footballeurs de l’univers. J’aime le quotidien, la ville et mes coéquipiers. Ma famille est heureuse et je veux continuer« , déclarait-il en juin dernier dans les colonnes du journal AS.

Un message pourtant bien clair

Si sa place avec le « groupe 2 » paraît être la moindre des choses, Ander Herrera a par-dessus cela pas été convoqué pour participer à la tournée estival au Japon. Ce qui lui vaut depuis la reprise, 45 petites minutes face à Quevilly-Rouen Métropole le 15 juillet dernier en match de préparation au Camp des Loges. Si le message semble bien clair et avoir été reçu par certains éléments comme Gueye, Wijnaldum, Kehrer, Diallo ou encore Dina-Ebimbe, Ander Herrera ne voudrait rien savoir : « À chaque mercato, mon nom revient et rien ne change. Cela fait vendre beaucoup de choses de parler du PSG. Je lis beaucoup de choses qui n’arrivent pas. Je comprends qu’il n’y a pas de nouvelles tous les jours et que la presse doit parler d’hypothèse« , a-t-il déclaré au micro de la radio Cope, le 14 juillet dernier. Pour rappel, le contrat liant Ander Herrera au Paris Saint-Germain court jusqu’en juin 2024. L’Espagnol soulagerait le PSG en changeant d’avis d’ici le 1er septembre à 23h (fin du mercato estival), en faisant économiser son salaire important à son club. Ce dernier n’attendrait pas de grosses indemnités en cas d’offre, toujours selon Le Parisien.