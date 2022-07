Son avenir, Mbappé, les objectifs du PSG, Herrera se confie

Ander Herrera fait partie des joueurs dont le PSG aimerait se séparer cet été. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024, le milieu de terrain (32 ans) se sent bien à Paris et ne souhaite pas partir. Il l’a encore expliqué dans une interview accordée à la Cadena Cope.

Le tacle à la presse

« On sait déjà que la presse ici aime beaucoup parler du PSG et je sais comment ça marche. Sur chaque marché, mon nom sort et rien ne change. Je suis content et l’idée est de rester ici. On sait que dans le foot c’est difficile de sécuriser a 100% les choses mais l’idée c’est de continuer. Ça vend beaucoup de parler du PSG. Les copains des groupes vous racontent ce qui sort, et je lis beaucoup de choses qui ne se passent pas. Je comprends qu’il n’y a pas d’actualité tous les jours, et la presse doit parler d’hypothèses. »

Herrera veut que le PSG poursuive sa domination sur le football français

Dans cette interview, l’ancien mancunien a aussi évoqué les objectifs du PSG lors de la saison à venir. « Logiquement, contrôler le football français est l’objectif, et le rêve du club c’est la Ligue des champions. Mais pour nous, l’objectif principal est de continuer à dominer la France, et logiquement le rêve c’est la Ligue des champions, mais en faire une obligation ne serait pas juste.«

Son rêve de jouer la Coupe du Monde

Ander Herrera qui a également été interrogé sur le choix de Kylian Mbappé de prolonger avec le PSG.

« La décision de Mbappé est dans ce que je pouvais penser. S’il était parti, je n’aurais pas été surpris, mais être le plus grand footballeur de l’histoire du club, meilleur buteur de tous les temps, pouvoir gagner la Ligue des champions tant attendue est une énorme motivation pour lui. Je comprends la grandeur d’équipes comme Madrid mais il faut respecter un garçon parisien qui veut faire histoire de son club. » Ander Herrera qui conclut qu’il révérait de jouer la Coupe du Monde avec l’Espagne et regrette de ne pas avoir pu jouer plus avec la Roja (2 sélections lors de la saison 2016-2017).