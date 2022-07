Cet été, le PSG compte dégraisser son effectif. Et pour cela, il a ciblé plusieurs joueurs qu’il aimerait voir partir. Dans cette liste figure Ander Herrera. Même si le joueur répète à chaque interview qu’il souhaite rester chez les Rouge & Bleu, ses dirigeants ne sont pas de cet avis. Preuve en est, il fait partie des joueurs qui ont été écartés de la tournée au Japon et qui s’entraîne au Camp des Loges pour garder une condition physique. Au niveau du milieu de terrain, le club de la capitale a recruté Vitinha et penserait à Renato Sanches. Des nouvelles arrivées qui pousseraient Herrera encore plus loin dans la hiérarchie des milieux, et qui ne lui garantirait pratiquement aucun temps de jeu.

Il n’a jamais réussi à bousculer la hiérarchie

Arrivé libre de tout contrat en provenance de Manchester United à l’été 2019, il voit sa première saison tronquée par le Covid. Il est aussi victime de plusieurs blessures (mollet, ischios, cuisse). Il ne participe qu’à 22 matches (14 titularisations, 1282 minutes) dont seulement 8 en Ligue 1 (sur 27) pour un total d’un but et d’une passe décisive. Lors de cette première saison au PSG, il est tout de même titulaire lors des trois matches du Final 8 de la Ligue des Champions et enchaîne les prestations convaincantes. La saison suivante, il est épargné par les blessures et joue beaucoup plus. 45 matches toutes compétitions confondues pour 25 titularisations (2576 minutes,1 but, 3 passes décisives). Néanmoins, les bonnes performances ne sont pas souvent au rendez-vous. Il est reproché par les supporters sa tendance à ne réaliser que des passes « faciles » ou en retrait malgré les bons appels des attaquants Rouge & Bleu. Le milieu de terrain espagnol a pourtant un bon jeu de passe longue vers l’avant, mais l’a montré que trop peu souvent sous le maillot parisien. Lors de l’exercice 2021-2022, Ander Herrera réalise de très bons débuts avec quatre buts inscrits, dont un doublé contre Clermont et deux passes décisives lors de ses huit premiers matches. Mais il va vite lever le pied et retrouver le niveau qu’il affiche depuis le début de son aventure au PSG, à savoir insuffisant. Il va une nouvelle fois manquer une bonne partie de la saison en raison d’une infection à l’œil en plus d’une histoire extra-sportive qui vient contrarier ses prestations. Au total, il jouera seulement 28 rencontres (19 titularisations, 1634 minutes, 4 buts, 2 passes décisives).

L’avis de la rédaction de CS

Le cas Ander Herrera, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2024, fait l’unanimité du côté de la rédaction de Canal Supporters. Il doit quitter le club cet été. Souvent titulaire (58 fois sur ses 95 matches avec le PSG), l’Espagnol a beaucoup déçu. Il n’a pas réussi à s’imposer comme le complément idéal de Marco Verratti. Il aurait pu apporter davantage avec son expérience mais ses performances n’ont pas été à la hauteur de ce qu’il avait pu montrer à Manchester United. Même si le PSG souhaiterait s’en séparer, peu de clubs s’intéressent à lui et son salaire est un frein pour les possibles acheteurs. Il y a quelques semaines de cela, un intérêt de son ancien club, l’Athletic Bilbao, avait été avancé sans plus d’approfondissement.

L’avis des Csiens

Selon vous, le PSG doit-il se séparer d’Ander Herrera cet été ? Avec le recrutement de Vitinha et celui probable de Renato Sanches ainsi que le système de jeu de Christophe Galtier qui se dirige avec une défense à trois, il y aura moins de place pour les milieux. Ander Herrera risque de se retrouver plus souvent sur le banc ou en tribune s’il reste à Paris. Partagez votre avis dans les commentaires.

Temps de jeu 2021-2022 d’Ander Herrera*

Ligue 1 : 19 matches disputés (1091 minutes) – 3 buts et 2 passes décisives

: 19 matches disputés (1091 minutes) – 3 buts et 2 passes décisives Ligue des champions : 6 matches disputés (326 minutes) – 1 but

: 6 matches disputés (326 minutes) – 1 but Coupe de France : 2 matches disputé (127 minutes)

: 2 matches disputé (127 minutes) Trophée des Champions : 1 match disputé (90 minutes)

*Source : Transfermarkt