Ander Herrera pointe du doigt le gros problème du PSG selon lui

Dans un entretien accordé à TyC Sports, Ander Herrera s’est exprimé sur son passage au PSG et sur la problématique de la Ligue des Champions. L’occasion également pour lui de défendre Lionel Messi.

C’est donc officiel depuis peu : Lionel Messi n’est plus un joueur du PSG. La légende argentine, en fin de contrat, a finalement pris la direction de l’Inter Miami. Un départ qui s’est déroulé dans une certaine animosité, les supporters rouge et bleu l’ayant, entre autres joueurs, pris en grippe. Un état de fait que ne comprend pas Ander Herrera.

Le PSG n’a pas eu la bonne démarche pour Herrera

Pour TyC Sports, l’ancien milieu de terrain parisien, qui évolue aujourd’hui du côté de Bilbao, est de nouveau monté au créneau afin de défendre la Pulga. « En tant que partenaire, il a dépassé toutes mes attentes. Je l’admirais beaucoup en tant que footballeur, puis en tant que partenaire et en tant que personne je l’admire encore plus. Il n’a jamais eu de mauvais gestes avec qui que ce soit. (…) C’était un mensonge de dire qu’il y avait un froid entre lui et Kylian Mbappé. (…) C’est un gagnant né. Il n’a jamais pris un exercice à la légère. Il essayait toujours d’être le meilleur. Vous ne pouvez pas gagner sept Ballon d’Or par hasard. »

Dans un second temps, Ander Herrera est revenu sur ce qui représente le plus gros problème du PSG selon lui : le désir obsessionnel de glaner la Ligue des Champions. « Le fait qu’il y a une trop grosse exigence pour la Ligue des Champions. Dès que le club a été acheté par les Qataris, le sujet de la Ligue des Champions est directement venu sur la table. Pour moi, c’est une erreur parce que vous mettez une obsession et une exigence qui ne sont pas bonnes. Le supporter écoute les dirigeants et va ensuite vous demander la Ligue des Champions. Je n’avais jamais vu une telle exigence, pas même à Manchester United. À Paris, quoi que vous fassiez, si vous ne gagnez pas la Ligue des Champions, c’est un désastre. Je ne trouve pas cela juste. (…) Nous étions très proches de la remporter lors de ma première saison, nous avons perdu en finale face au Bayern mais, pour moi, il y a une exigence et une obligation qui ne conviennent pas aux joueurs. »