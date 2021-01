Ander Herrera a beaucoup joué depuis le début de la saison (25 matches toutes compétitions confondues, 1578 minutes). Vendredi dernier, il avait été laissé au repos après avoir reçu un coup à l’entraînement et n’avait donc pas joué le match contre Montpellier (4-0). Ce mercredi soir, Le Parisien nous fait savoir que le milieu de terrain espagnol (31 ans) est resté aux soins pour soigner un muscle douloureux. Rien de grave mais le PSG ne veut pas prendre de risque avec Herrera. Il est incertain pour le déplacement à Lorient dimanche après-midi (15 heures, Téléfoot la Chaîne). En ce qui concerne Keylor Navas et Marquinhos – sortis sur blessure contre Montpellier – “le staff médical préfère prendre toutes les précautions nécessaires” même si leurs cas n’inspirent pas de craintes particulières. Les deux joueurs sont également incertains le déplacement au Moustoir. Absent de longue date, Juan Bernat poursuit sa réhabilitation et ne devrait pas être sur le terrain avant début mars.