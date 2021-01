Depuis plusieurs semaines, le PSG doit batailler avec le LOSC et l’OL pour la première place de Ligue 1. Actuellement leader du championnat (45 pts), le club de la capitale pourrait être rejoint par le club nordiste, en cas de victoire des Dogues face au Stade Rennais. Titulaire indiscutable au LOSC, le milieu de terrain, Benjamin André, a rappelé que le PSG restait logiquement le grand favori pour la saison 2020-2021, dans un entretien accordé à l’AFP. Il ajoute cependant qu’en cas de contre-performance du champion de France, le LOSC devait se tenir prêt à saisir cette occasion.

“Evidemment, Paris est le grand favori. L’objectif du club, c’est d’être sur le podium si possible pour retrouver la Ligue des Champions. Paris est hors concours. Mais si Paris est moins bien… il faut être prêt. Nous, on essaie de prendre tout ce qu’il y a à prendre. Tous les matchs sont difficiles, donc il faut être très sérieux, y croire, et se jeter à fond dans cette bataille,” a déclaré Benjamin André. “Surpris de tenir tête au PSG et l’OL après 20 journées ? Non. C’est une année un peu bizarre car on fait un super parcours, mais il y a d’autres équipes très performantes, comme l’OL, ou même Rennes et l’AS Monaco qui ne sont pas très loin au classement. Avoir 42 points à cette période, on ne s’en rend pas bien compte, mais c’est vraiment énorme ! Paris est habitué à cela et se doit d’être à ce niveau. Mais pour le LOSC, ce n’est pas courant et ça n’arrivera pas souvent, donc c’est un bilan très, très positif.”