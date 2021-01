Avec sa victoire contre Montpellier vendredi soir (4-0), le PSG avait pris trois points d’avance sur Lille. Les Dogues jouaient ce dimanche après-midi dans un choc contre Rennes dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Malgré la belle affiche sur le papier, les deux équipes ont du mal à se procurer des occasions et se montrer dangereuse dans la surface adverse. Lille qui va tout de même réussir à ouvrir le score par l’intermédiaire de Jonathan David. Sur un corner, le gardien rennais dégage le ballon dans les pieds de l’attaquant lillois qui frappe en première intention et qui arrive à trouver le cadre (0-1). Les Lillois arrivent donc à ouvrir le score dans ce match fermé et qui leur permet donc de revenir à hauteur du PSG à ce moment-là du match. La deuxième mi-temps sera de la même tendance. Les dix dernières minutes vont un peu s’enflammer, Rennes voulant égaliser afin de ne pas s’incliner et mettre fin à sa série de 7 matches sans défaites en Ligue 1. Mais il ne sera rien, le dernier geste étant à chaque fois pas au rendez-vous. Lille s’impose donc (0-1) et revient à égalité du PSG en tête de la Ligue 1. Les Lillois mettent aussi la pression à Lyon, qui se déplace à Saint-Etienne dans le cadre du Derby et qui pointe désormais à cinq points des deux leaders.