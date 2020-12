Avec sa belle victoire face au Montpellier Hérault (3-1), le PSG s’est assuré de terminer à la tête de la Ligue 1 à l’issue de cette 13ème journée de championnat. Mais en cette fin d’année 2020, le club de la capitale devra encore disputer deux rencontres face à des concurrents directs : l’Olympique Lyonnais (13 décembre) et Lille (20 décembre). Ce dimanche après-midi, le LOSC est revenu à deux points des Rouge et Bleu au classement (28 points contre 26) grâce à son succès probant contre l’AS Monaco (2-1). Malgré la lutte pour la tête du classement en cette saison 2020-2021 particulière, l’entraîneur lillois, Christophe Galtier, estime que le PSG reste toujours le grand favori pour le titre de champion de France.

“Faire semblant d’y croire pour titiller le PSG en Ligue 1 ? Faire semblant, ce n’est pas trop mon style. Quand je vois le PSG d’hier, avec une rotation de 8 joueurs, capable de l’emporter à Montpellier, qui a fait une première partie de saison remarquable. Le PSG reste le PSG. En étant très honnête, je regarde ce qu’il se passe derrière nous. Il y a une bagarre terrible avec Montpellier, Monaco, Marseille et Lyon. Évidemment que les confrontations directes sont importantes (…) Le PSG reste le PSG, avec beaucoup de qualité. Ils ont réussi à l’emporter avec un nombre d’absents incroyable. Donc à mes yeux, le PSG reste le favori. Je regarde surtout ce qu’il se passe dans le peloton qui est juste derrière et qui s’accroche pour être 2e, 3e, 4e et 5e”, a expliqué Christophe Galtier en conférence de presse d’après-match, dans des propos rapportés par RMC Sport.