Angel Di Maria absent pour le match face au PSG ?

Après sept ans sous le maillot du PSG (2015-2002, 295 matches, 92 buts et 112 passes décisives), Angel Di Maria a rejoint la Juventus de Turin libre de tout contrat. Le clin d’œil du destin a placé les deux clubs dans le même groupe de la phase de groupes de la Ligue des Champions. En raison d’une blessure, El Fideo avait manqué ses retrouvailles avec le Parc des Princes. Il pourrait ne pas être apte pour la manche retour, le 2 novembre.

Meilleur passeur de l’histoire du PSG, Angel Di Maria vit des débuts morose avec la Juventus de Turin. Victime d’une déchirure des adducteurs mi-août lors de la première journée de la Serie A, où il avait été buteur et passeur, il avait manqué quinze jours de compétitions. Deux matches après avoir fait son retour sur les terrains, il rechute et manque ses retrouvailles avec le PSG et le Parc des Princes. De retour mi-septembre sur les terrains, l’ancien du Benfica s‘est de nouveau blessé cette semaine lors de la défaite de la Juve contre le Maccabi Haïfa. Ce jeudi, le club italien a communiqué sur sa blessure. Di Maria souffre d’une lésion à l’ischio-jambier.

Une indisponibilité de 20 jours

Dans son communiqué, la Juventus Turin fait savoir qu’Angel Di Maria sera éloigné des terrains pendant 20 jours. Alors qu’il craignait de ne pas pouvoir jouer la Coupe du Monde avec l’Argentine, il peut être soulagé de ce côté-là. Mais El Fideo devrait manquer le match très important contre le Benfica le 25 octobre et est très incertain pour la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, la réception du PSG, le 2 novembre prochain.