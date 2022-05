Angel Di Maria : « Je fais partie de cette histoire »

En marge de la victoire (5-0) face à Metz et l’annonce de la prolongation de Kylian Mbappé, Angel Di Maria a aussi marqué la soirée de ce samedi des parisiens au Parc des Princes. En effet, El Fideo a disputé le dernier match de sa carrière avec le PSG. Meilleur passeur de l’histoire des Rouge & Bleu, l’Argentin s’est longuement confié auprès du média officiel du club, l’occasion pour lui de revenir sur ses objectifs, son attache avec le club, l’affection des supporters, et son aventure parisienne plus généralement.

« Il y a très peu de joueurs dans l’histoire des clubs qui dépassent les cinq ou six ans »

A l’occasion de ce dernier entretien accordé au club, Angel Di Maria est d’abord revenu sur le dixième titre remporté par le PSG : « Pour moi tous les titres sont importants. Je pense que chaque titre vous donne la tranquillité d’esprit d’avoir bien fait les choses tout au long de l’année. Cela vous donne une joie énorme de pouvoir célébrer avec les supporters, avec les personnes qui sont avec nous tout le temps. Je pense qu’un titre est tout et être capable de gagner un autre titre avec le Paris Saint-Germain un autre titre de champion est merveilleux pour moi« . Le numéro 11 parisien est ensuite revenu sur sa longévité au club, mais également sur celle acquise par le PSG au haut niveau : « Sept ans c’est beaucoup, il y a très peu de joueurs dans l’histoire des clubs qui dépassent les cinq ou six ans, et pour atteindre sept ans dans ce club, dans un club aussi grand que le Paris Saint-Germain, pour gagner le dixième championnat, pour gagner autant de titres. Je pense que tout cela en fait ma maison, je me sens chez moi« .

L’international argentin a ensuite évoqué son rapport à la langue française : « Je parle français, je ne vais pas parler français ici (sourire), mais avec les gens du restaurant, avec qui je parle, je deviens très nerveux. Je suis très timide dans ce domaine. Mais je veux que les gens sachent que je peux parler, que je peux communiquer et avoir des conversations avec les gens. Mais bon, c’est très difficile pour moi. Mais l’important, c’est ce que je dis toujours, pas ce que je fais sur le terrain« .

« Je me sens très fier d’avoir fait partie de ce club »

Il a ensuite poursuivi en se confiant sur les objectifs fixés et réussis lors de son aventure parisienne : « J’ai été amené au Paris Saint-Germain pour gagner des titres, j’ai été amené pour atteindre des objectifs. Depuis mon arrivée j’ai atteint beaucoup d’objectifs, je pense qu’il y en 19 au total, donc pour moi cela signifie que j’ai tout donné. Et je pense que ce dont nous parlions avant, l’affection des gens je pense que ça vient avec tout ça, avec les trophées, avec ce que j’ai donné sur le terrain. Et pour moi, c’est incroyable. Etre ici et avoir remporté la moitié de ces titres est très important pour moi. Comme vous le dites, je fais partie de cette histoire pour de nombreuses raisons. Depuis le jour de mon arrivée jusqu’à aujourd’hui, avec tous les titres et tout, je pense que pour moi c’est le plus important et je me sens très fier d’avoir fait partie de ce club« .

« Cette photo restera dans les mémoires aujourd’hui, demain, et pour toujours »

Le 11 mars 2020 est un jour marqué au fer dans l’histoire européenne du PSG, et Angel Di Maria est un protagoniste de cette soirée-là. Les Rouge & Bleu se qualifient pour les quarts de finale de Ligue des Champions en éliminant le Borussia Dortmund. Angel Di Maria est revenu sur cette soirée là : « Je pense que ce moment contre Dortmund, ce sont des moments de soulagement total, de cette joie de pouvoir nous donner et donner aux ultras tout ce que nous avons vécu sur le terrain, de tout donner. Quand vous donnez tout, les supporters le voient, et je pense que c’est à ce moment-là que toute cette affection et tout cet amour pour le club et pour le maillot se retrouvent. La réalité c’est que chaque fois que ces choses se produisent, comme contre Dortmund, ce sont des moments inoubliables pour nous et les supporters. C’est bien de se souvenir de tout ça. C’est compliqué quand on traverse des moments difficiles en Ligue des Champions et tout le reste, mais c’est le football et il faut le savoir et s’y adapter. Il faut aussi garder les moments inoubliables, comme la photo que j’ai là-haut. Donc, pour moi, cette photo restera dans les mémoires aujourd’hui, demain, et pour toujours ».