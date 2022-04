Angel Di Maria atteint un cap symbolique avec le PSG

Absent depuis un mois, Angel Di Maria avait fait son retour dans le groupe du PSG lors du Classico, mais il était resté sur le banc. Hier soir, avec les absences de Neymar et Lionel Messi, El Fideo était titulaire et a été plutôt performant lors de la victoire sur la pelouse d’Angers (0-3).

L’international argentin a adressé deux passes décisives, l’une pour Sergio Ramos et l’autre pour Marquinhos. Déjà meilleur passeur de l’histoire du PSG, il a augmenté cette marque à 110 passes décisives. Avec ces deux offrandes, l’ancien du Benfica a atteint une barre symbolique. Il est en effet impliqué sur 200 buts avec les Rouge & Bleu, avec 110 passes additionnées à ses 90 buts en 290 matches. En fin de contrat le 30 juin, il aimerait prolonger mais ses dirigeants ne seraient pas très chauds. Il sera difficile pour lui d’atteindre les 100 buts sous le maillot parisien, à moins qu’il finisse par prolonger.

Entré en jeu en toute fin de match, El Chadaille Bitshiabu est devenu le troisième plus jeune joueur (16 ans 11 mois et 4 jours) de l’histoire du PSG à jouer une rencontre de Ligue 1 derrière Kingsley Coman (16 ans 8 mois et 4 jours) et Nicolas Anelka (16 ans 10 mois et 24 jours). Encore une fois buteur contre les Angevins, Kylian Mbappé est devenu le deuxième meilleur buteur de l’histoire du PSG – à égalité avec Zlatan Ibrahimovic – en championnat avec 113 réalisations. Il est juste devancé par Edinson Cavani (138). Également buteur sur la pelouse du stade Raymond Kopa, Marquinhos a battu son record de buts sur une saison en Ligue 1 avec quatre réalisations.