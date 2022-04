Ce mercredi soir, le PSG s’est imposé face à l’Angers SCO (3-0), dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Sérieux et peu mis en danger par une faible équipe angevine, le club de la capitale devra encore patienter pour obtenir définitivement son 10e titre de champion de France, une performance seulement réalisée par l’AS Saint-Etienne dans l’Hexagone. Dans sa chronique sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton estime qu’il est préférable de célébrer ce potentiel titre face au RC Lens au Parc des Princes ce samedi. En effet, un point suffit aux Parisiens pour glaner définitivement ce titre, qu’importe le résultat de l’OM face au Stade de Reims.

« Pas encore champion mon frère, en écho à Lucas Moura. Il va falloir encore un petit peu attendre. Si Paris ne perd pas face à Lens samedi soir au Parc des Princes, l’affaire sera pliée. En meilleur ennemi du Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille ne voulait pas gâcher la fête des Parisiens. Imaginez, le PSG ne pouvait pas devenir champion de France pour la dixième fois dans l’anonymat d’une soirée de débat présidentiel, et qui plus est dans un stade Raymond Kopa qui sonnait creux. Malgré la grève des supporters du PSG, ça fera toujours plus de bruit du côté du Parc des Princes samedi. Hier soir, le PSG a été sérieux, concentré et appliqué et Paris a fait le job (…) Paris a rempli sa mission pendant que Nantes n’était pas loin de réaliser un exploit. Paris a été champion de France pendant 49 minutes hier soir. Ça repousse un peu la célébration du titre mais ce sera mieux à la maison. »

Sur les ondes de France Bleu Paris, Stéphane Bitton est également revenu sur la situation de Mauro Icardi, blessé à l’échauffement hier. « Je ne sais plus s’il faut en rire ou en pleurer. Alors qu’une place de titulaire lui tendait enfin les bras, Mauro Icardi s’est blessé à l’échauffement avant la rencontre et a été remplacé par le jeune Eric Junior Dina Ebimbe. Décidément, Icardi aura tout raté, même son jubilé. »