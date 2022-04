Le PSG s’est largement imposé ce soir sur la pelouse du stade Raymond Kopa contre Angers (0-3) et n’a plus besoin que d’un point pour officiellement être champion de France, pour la 10e fois de son histoire. Lors de cette rencontre, Mauricio Pochettino a donné un peu de temps de jeu à certains titis parisiens comme El Chadaille Bitshiabu. Le défenseur central de bientôt 17 ans (il les aura le 16 mai) a ainsi joué ses premières minutes en Ligue 1. Une première qui a ravi le titi.

« Dès que je suis rentré, j’avais cette petite appréhension. Dès que je suis rentré sur le terrain, j’étais tout excité, et ça s’est très bien passé après. Quand j’ai touché mes premiers ballons, je n’avais plus aucun stress, ça s’est bien déroulé et je suis très content de ça, que le club m’ait fait confiance pour ma première en Ligue 1, savoure le longiligne défenseur (1m96) pour PSG TV. Je ressens une énorme joie. On verra maintenant pour la suite. Le match ? C’était un match très mouvementé au début, et au fur et à mesure de la rencontre, on a su mettre les buts au bon moment, et on a su marquer trois buts et rentrer avec les trois points à la maison. Le titre ? Ce sera une autre émotion si on peut le fêter à domicile, à la maison, là où on grandit, donc on verra, on attend samedi.«