Angers / PSG : les compositions officielles

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus Décalé), le PSG se déplace sur la pelouse de l’Angers SCO, pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. À cette occasion, les Rouge & Bleu auront un objectif en tête : remporter officiellement leur 10e titre de champion de France. Pour cela, les Parisiens devront réaliser un meilleur résultat que l’OM, qui affronte au même moment le FC Nantes. Cependant, Mauricio Pochettino est privé de neuf éléments pour cette rencontre (Kimpembe, Diallo, Kurzawa, Paredes, Herrera, Verratti, Draxler, Neymar et Messi).

Face à cette hécatombe d’absences, le coach argentin a décidé de relancer certains joueurs dans un 3-4-3, mais sans jeunes au coup d’envoi. De retour de blessure, Keylor Navas débute dans les cages. Achraf Hakimi et Juan Bernat s’occuperont des rôles de piston. De son côté, Sergio Ramos est associé à Marquinhos et Thilo Kehrer dans la défense à trois. Le duo du milieu de terrain est composé de Danilo Pereira et Georginio Wijnaldum. Enfin, Angel Di Maria, Mauro Icardi et Kylian Mbappé sont associés en attaque.

Feuille de match Angers / PSG

33e journée de Ligue 1 – Mercredi 20 avril à 21h au Stade Raymond Kopa – Diffuseur : Canal Plus Décalé – Arbitre : Johan Hamel – VAR : Jérôme Brisard