L’histoire du Paris Saint-Germain regorge de moments inoubliables et de joueurs de légende. Après une longue série de matches sans victoire depuis 1988 au Stade Vélodrome, les Parisiens mettront fin à cette disette en s’imposant trois buts à zéro le 9 mars 2003. Ronaldinho marquera les esprits avec deux chevauchées extraordinaires. Gardien de but dans les cages parisiennes ce jour-là, Jérôme Alonzo est revenu dans le 5e épisode du podcast du PSG ‘Paris est Magique’, sur la manière dont Ronaldinho a gérer ce Classico

« Avant le match on est près du Vieux Port et Ronaldinho me dit ‘Je vais te faire gagner ce soir’. Moi je ne le prenais pas au sérieux au départ puisque ce n’était pas encore le grand Ronaldinho que l’on connait aujourd’hui. Les joueurs de Marseille sont à fonds dans ce match là, comme nous tous. On était 21 crispés et un qui était là pour s’amuser. C’est ça qui est irréel avec ce joueur à l’époque. Les 11 adversaires l’ont regardé faire son récital et sont allés le féliciter après. Même le public l’a applaudit à la fin du match. Et Ronaldinho a salué le stade comme s’il était au Parc. Après il me dit ‘Tu vois je t’ai fait gagner’. Cette saison, c’est le meilleur joueur du championnat. Il pouvait gagner contre n’importe qui. C’est un de mes plus gros regrets de pas avoir été champion de France avec ce joueur-là. »