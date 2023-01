Alors qu’il est attendu ce mardi à Paris pour sa reprise, Leo Messi pourrait aussi en profiter pour annoncer sa prolongation au PSG.

Arrivé au PSG à l’été 2021, Leo Messi a fait face à quelques difficultés au cours de sa première saison. Néanmoins, cet exercice 2022 semble bien différent pour La Pulga qui retrouve son meilleur niveau et qui a par la suite remporté la Coupe du Monde 2022 au Qatar au terme d’une très belle campagne. Avec tous ces éléments, les dirigeants parisiens ont fait de sa prolongation une priorité. En fin de contrat au mois de juin 2023, le septuple Ballon d’Or aurait trouvé un accord avec sa direction, il y a maintenant quelques semaines de cela, afin de signer un nouveau bail. L’officialisation de celle-ci pourrait même intervenir dans les prochains jours voire les prochaines heures…

Une annonce dès cette semaine ?!

En effet comme l’annonce le quotidien Marca, et son journaliste José Félix Diaz, la prolongation de Leo Messi jusqu’en 2024 devrait être annoncée de manière « imminente » du côté du PSG. Celle-ci pourrait même intervenir dès cette semaine avec le retour du champion du monde à l’entraînement. Le joueur souhaitait poursuivre son aventure au PSG tandis que les dirigeants Rouge & Bleu eux voulaient que son joueur reste plus longtemps dans la capitale… dès le début de cette saison. On devrait donc voir Leo Messi à Paris pour au moins une année supplémentaire !